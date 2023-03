Lancement de la Redmi Watch 3 sur les marchés mondiaux – Meilleure montre connectée bon marché de 2023 ?

Xiaomi a lancé la Redmi Watch 3 en tant qu’appareil exclusif à la Chine en décembre. Et même si la plupart des appareils exclusifs à la Chine ne voient pas le jour sur d’autres marchés, cette montre a une autre histoire. Xiaomi vient de le sortir sur les marchés mondiaux ! Cela indique que vous pourrez vous en procurer un dès maintenant !

Maintenant, au cas où vous vous poseriez la question, il y a beaucoup de choses à aimer à propos de la Redmi Watch 3. Au prix de 99,99 £ (~ 123 $), la montre apporte beaucoup de choses à la table. En fait, il possède certaines fonctionnalités que vous ne trouverez même pas dans les montres intelligentes qui se situent dans le territoire des prix élevés.

Regardez de plus près la Redmi Watch 3

Sur le devant de la Redmi Watch 3, vous trouverez un écran AMOLED de 1,75 pouces doté de 200 cadrans de montre intégrés. Oui, vous avez bien lu, 200 cadrans de montre. En dehors de cela, le boîtier présente une finition en métal très brillant. Xiaomi s’est appuyé sur la technologie NCVM pour arriver à cette finition, ce qui donne à la montre un aspect haut de gamme et haut de gamme.

La montre dispose d’un GPS intégré, de 121 modes sportifs, prend en charge cinq principaux systèmes de positionnement par satellite et dispose de six modes sportifs automatiquement reconnus. Plus important encore, la Redmi Watch 3 présente un indice d’étanchéité de 5 ATM, ce qui indique que vous pouvez facilement nager avec.

En plus de cela, la Watch 3 est livrée avec un haut-parleur intégré et un microphone antibruit. Ces deux vous permettront de prendre des appels téléphoniques Bluetooth. Oui, vous n’aurez pas besoin de sortir votre téléphone pour prendre des appels. La montre est également livrée avec des tonnes de fonctionnalités de surveillance de la santé, y compris un capteur de fréquence cardiaque et un capteur d’oxygène sanguin.

Enfin, la batterie de la Redmi Watch 3 est à 289 mAh, promettant d’offrir jusqu’à 12 jours d’autonomie avec une utilisation typique. Dans l’ensemble, tout ce qui concerne la montre en fait un excellent choix pour la meilleure liste de montres intelligentes bon marché.

