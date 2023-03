Que sont les carburants synthétiques et quelles sont les différences avec les biocarburants

Ce sont des carburants de nouvelle génération qui n’ont pas d’origine fossile et qui, comparés aux biocarburants, sont neutres en carbone, puisque le CO2 émis lors de la combustion est approximativement le même que celui utilisé dans le processus de production. Même la Formule 1 et le MotoGP les utiliseront en course.

L’accord entre la Commission européenne et l’Allemagne sur l’utilisation de carburants synthétiques dans les voitures fait débat pour ne pas interdire les véhicules à moteur à combustion interne à partir de 2035. La condition est qu’ils soient alimentés exclusivement par ces nouveaux e-carburants, qui doivent être confondus avec les biocarburants, ou biocarburants, sur lesquels de France vise plutôt, plus en avant dans cette technologie. Bien que n’étant pas tous deux d’origine fossile, ces carburants sont très différents à bien des égards, et l’ouverture aux seuls carburants de synthèse, qui en Allemagne sont un formidable coup de pouce pour le secteur, coupe de France au nom de la réglementation sur les émissions de CO2, déjà fermée et voté par le Parlement européen le 14 février. Mais en quoi le e-carburant et le bio-carburant diffèrent-ils ? Et pourquoi l’Europe dit-elle oui aux carburants de synthèse et non à nos biocarburants ?

Que sont les e-carburants et pourquoi sont-ils différents des biocarburants

Le terme e-carburant, ou électro-carburant, fait référence à une classe de carburateurs d’origine synthétique, produits à partir de dioxyde de carbone capturé dans l’air avec de l’hydrogène obtenu par hydrolyse à partir de sources d’énergie durables, telles que l’énergie éolienne, solaire et nucléaire. Les biocarburants, ou biocarburants, dérivent plutôt de la transformation de substances organiques d’origine végétale ou animale. Ce sont donc deux carburants qui ne dérivent pas du pétrole, bien qu’ils soient très différents en termes d’émissions qui modifient le climat.

Les e-carburants sont considérés comme des carburants neutres en dioxyde de carbone (CO2), car le CO2 libéré lors de la combustion est approximativement le même que celui utilisé dans le processus de fabrication. En clair, pour que ces carburants de synthèse soient vraiment propres, l’hydrogène issu de l’hydrolyse de l’eau doit être produit à partir de sources d’énergie elles-mêmes neutres en carbone, ou sans émission, comme les énergies renouvelables ou l’énergie nucléaire.

Les biocarburants, en revanche, ne sont pas des carburants à zéro émission. Issus de la transformation de substances d’origine végétale ou animale, telles que des déchets organiques agricoles ou animaux, domestiques ou industriels, ils ont un potentiel d’atténuation des émissions qui varie considérablement selon le type de biocarburant considéré. Le plus répandu en Europe est le biodiesel, produit à partir d’huiles ou de graisses par un procédé de transestérification et capable de réduire les émissions de 60 à 80 % par rapport au diesel traditionnel.

Avantages et inconvénients du e-carburant et des biocarburants

En résumant les avantages et les inconvénients de ces deux classes de carburants de nouvelle génération, il faut tenir compte du fait que la production de carburants synthétiques nécessite non seulement de l’électricité, qui doit être obtenue à partir de sources durables afin de ne pas frustrer les efforts, mais aussi beaucoup d’eau (il faut non plus environ deux litres pour obtenir un litre de e-fuel). Un autre aspect, certainement pas des moindres, concerne les coûts de propulsion des carburants de synthèse, qui restent très importants, même si les partisans de cette solution estiment qu’une production à grande échelle peut rendre ce carburant compétitif.

Les géants tels que Porsche – qui a construit une usine expérimentale de production de carburant en Patagonie chilienne – mais aussi Bosch, ZF et Mahle, tous membres de l’alliance eFuel, sont de fervents partisans des e-carburants. Audi a également récemment investi dans le secteur du e-fuel (e-diesel et e-essence) et même la Formule 1 passera aux carburants synthétiques à partir de la saison 2026. Le championnat du monde MotoGP, qui a annoncé le passage au nouvel e- carburants dès 2024.

Par rapport aux e-carburants, les biocarburants ont derrière eux une plus longue histoire de développement et de production, en vertu de laquelle on parle aujourd’hui de biocarburants avancés (deuxième génération), produits exclusivement à partir de déchets, de matières résiduelles et de biomasse qu’ils concurrencent avec l’agriculture production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux. Les biocarburants les plus courants sont le bioéthanol (les États-Unis sont le premier producteur mondial) et le biodiesel (produit en grande partie en Europe).

En France, Eni distribue du biodiesel (HVOlution) – une huile végétale hydrotraitée qui peut déjà être mélangée à du diesel dérivé du pétrole ou entièrement utilisée pour alimenter des moteurs diesel – dans une cinquantaine de stations-service italiennes, le produisant dans ses usines de Venise et de Gela (Caltanissetta ). Il coûte environ 12 centimes d’euro de plus que le diesel traditionnel même si, avant de l’utiliser pour votre voiture, il est indispensable de vérifier la compatibilité du moteur dans le livret d’utilisation et d’entretien, codifié avec l’homologation EN 15940 (XTL).

