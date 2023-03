Ce soir un astéroïde « city killer » survolera la Terre : comment le voir avec des jumelles

Dans la soirée du 25 mars, l’astéroïde 2023 DZ2 d’environ 50 mètres passera entre la Terre et la Lune, à une distance de seulement 176 000 kilomètres. Il sera visible avec des jumelles ou un télescope. Voici à quelle heure et où chercher.

A 20h50 ce soir, samedi 25 mars 2023, un astéroïde de taille importante (environ 50 mètres) effectuera un survol rapproché de la Terre. La « pierre de l’espace », appelée 2023 DZ2, transitera en toute sécurité entre notre planète et la Lune. Grâce à sa taille et sa faible distance, il sera possible de l’admirer avec de simples jumelles ou un petit télescope mais il faudra attendre un peu après minuit le 26 pour le repérer. Ce sera une occasion précieuse d’observer et d’étudier un objet céleste de ce type, alors qu’il file à toute vitesse au-dessus de nos têtes. Voici tout ce que vous devez savoir pour ne pas manquer le spectacle.

Le protagoniste du survol, comme indiqué, est l’astéroïde 2023 DZ2, qui a été découvert le 27 février grâce au télescope Isaac Newton, équipé d’un miroir d’un diamètre de 2,54 mètres. L’instrument est situé à l’observatoire Roque de los Muchachos à Garafia, une ville de l’île espagnole de La Palma (îles Canaries). Lorsqu’elle a été interceptée pour la première fois – par trois astronomes – la roche spatiale se déplaçait à environ 15 millions de kilomètres de la Terre. En seulement un mois, il a brûlé la distance significative. Après tout, en ce moment, il fonce à la vitesse impressionnante d’environ 7,8 kilomètres par seconde, soit 28 000 kilomètres par heure, selon ce qui est indiqué par le Near Earth Coordination Center de l’Agence spatiale européenne (ESA) et par le Centre pour les études d’objets proches de la Terre (CNEOS) du Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

L’orbite de l’astéroïde 2023 DZ2. Crédit : NASA

Quant aux dimensions, l’ESA estime un diamètre moyen d’environ 50 mètres, tandis que la NASA précise une fourchette comprise entre 39 et 88 mètres. Nous aurons probablement des informations plus précises sur la taille de 2023 DZ2 après le passage de ce soir, car elle sera ciblée par une multitude de télescopes. Son passage est un moment précieux pour les astronomes, qui pourront analyser en détail un soi-disant « city killer ». Sur la base de calculs, en fait, on pense qu’un astéroïde de seulement 100 mètres est capable de libérer suffisamment d’énergie pour raser New York, causant des millions de morts en très peu de temps. Heureusement, 2023 DZ2 passera ce soir à une distance d’environ 176 000 kilomètres, sûr mais très proche, soit moins de la moitié de l’espace qui nous sépare de la Lune (en termes astronomiques exquis, c’est une bagatelle).

Heureusement, la pierre spatiale a récemment été retirée de la liste des NEO (Near Earth Objects) qui ont une certaine probabilité d’impacter la Terre. Le 20 mars, le service Sentry: Earth Impact Monitoring de la NASA a indiqué une probabilité d’impact de 0,0014% pour le 27 mars 2026, ce qui était encore plus élevé auparavant. Grâce à l’approche et aux calculs plus précis des orbites, il a finalement été possible de le retirer de la liste des objets à risque, du moins pour les prochaines décennies.

La position de l’astéroïde pour un observateur à Nice. 1 crédit

Quand voir l’astéroïde 2023 DZ2

Puisqu’à 20h50 (heure française) le 25 mars l’astéroïde sera toujours sous l’horizon, pour l’observer avec des jumelles ou un petit télescope il faudra attendre qu’il se lève : cela se passera peu après minuit le 26. 2023 DZ2 sera visible bas à l’horizon sud-est, près de la constellation du Cancer. Pour savoir exactement où pointer votre regard dans le ciel, vous pouvez utiliser la plateforme dynamique de TheSkyLive, où vous pouvez indiquer la date, l’heure et la position géographique à partir de laquelle vous essayez d’observer. Pour ceux qui ne peuvent pas admirer l’astéroïde en direct, nous vous rappelons qu’à partir de 00h30 le 26 mars, une diffusion en direct sera diffusée depuis le projet de télescope virtuel, avec des commentaires en direct de l’astrophysicien Gianluca Masi.

