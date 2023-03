ChatGPT peut désormais accéder à des plug-ins tiers – App Store est ici

L’utilisation de l’IA se répand rapidement et nous attendons maintenant l’App Store » de l’ère de l’IA. Le 23 mars, ChatGPT a publié une autre énorme mise à jour. La nouvelle mise à jour permet désormais à ChatGPT d’avoir accès à des plug-ins tiers. Cela permettra d’autres cas d’application ChatGPT. Commençant avec un nombre modeste d’utilisateurs, ils se développeront lentement et solliciteront des commentaires sur leurs expériences. Disons-le de cette façon : le précédent ChatGPT était intelligent, mais il avait aussi des inconvénients. L’un des problèmes est son incapacité à se connecter à Internet, ce qui donne parfois une réponse incorrecte. Pourtant, une fois que ce plug-in tiers est actif, aucun des problèmes mentionnés ne persiste. Dans le communiqué de presse, la société donne la direction de l’application de nombreux plug-ins.

Nouveaux ajouts de mise à jour

1. Recherche instantanée en temps réel

Vous pouvez demander directement à ChatGPT les informations les plus récentes sur Internet, telles que les résultats des jeux, les prix du marché, les dernières nouvelles, etc. en accédant à des plug-ins tiers. Jusqu’à présent, ChatGPT n’a que des informations jusqu’en 2021. Il ne peut pas donner de réponses à une demande plus récente que 2021.

2. Accéder à une base de données contenant des informations de domaine privé

ChatGPT n’a pas pu accéder ou apprendre quoi que ce soit sur certains documents internes de l’entreprise et des notes individuelles qui appartenaient autrefois aux données du domaine privé. ChatGPT peut désormais utiliser ces données de domaine privé pour étudier et apprendre, grâce à des plug-ins tiers.

3. Assister les utilisateurs dans leurs tâches.

Vous pouvez parler directement avec ChatGPT pour lui attribuer certaines tâches d’application, telles que commander de la nourriture ou réserver des billets d’avion.

En termes simples, ChatGPT n’est plus un modèle de langage qui peut simplement vous demander de répondre et ne peut pas mettre à jour les connaissances, grâce à l’aide de ce plug-in tiers. C’est comme un assistant doté d’une IA qui peut parler en langage humain. Le plug-in est similaire à l’installation de « mains » et « oreilles » sur ChatGPT en ce sens qu’il acquiert des connaissances spécifiques et peut également nous aider dans diverses tâches quotidiennes.

OpenAI a de grandes ambitions

Nous pouvons également dire qu’OpenAI a des objectifs très ambitieux à partir du lot initial de plug-ins tiers que ChatGPT a mis à disposition. Ces applications couvrent à la fois les directions habituelles des applications d’IA en matière de calcul scientifique, de compagnonnage d’IA et d’interaction de programme, ainsi que les directions d’application de la vie quotidienne en matière de voyage, de shopping, de commande de repas et d’achat de billets. Mais voir vraiment, c’est croire. Le fonctionnaire a fourni un certain nombre de démos d’applications même si nous attendons toujours l’application d’essai.

Vous devez d’abord installer les plugins nécessaires depuis la boutique de plugins pour participer à la première démonstration DEMO.

Ici, trois plug-ins sont choisis : WolframAlpha (pour le calcul scientifique), OpenTable (pour les commandes) et Instacart (plug-in d’achat).

Vous pouvez dire directement à ChatGPT que vous voulez manger végétarien le week-end. Il vous proposera rapidement un restaurant végétarien le samedi et lui demandera de créer une recette du dimanche rien que pour vous. Il utilisera également WolframAlpha pour vous aider à déterminer le nombre de calories contenues dans la recette. Enfin, il vous aidera à passer une commande d’ingrédients de qualité.

ChatGPT exécutera vos commandes après que vous les ayez passées. Pour configurer un restaurant pour le samedi, appelez d’abord OpenTable. Ils peuvent ensuite vous aider à créer les menus du dimanche pour répondre à vos besoins. Cette fois, ChatGPT propose un ensemble de salades de pois chiches.

Le plug-in WolframAlpha sera utilisé par ChatGPT pour estimer les calories de tous les ingrédients après la mise à jour de la recette. ChatGPT continuera de suivre vos instructions précédentes.

La dernière étape de ChatGPT consiste à appeler le plug-in Instacart pour vous aider à acheter des ingrédients conformes aux recettes proposées. ChatGPT donne également un lien d’achat ; une fois que vous avez cliqué dessus, tous les articles sont dans votre panier et vous pouvez passer à la caisse.

Le shopping ne prend que quelques secondes

Bien que la description ci-dessus semble longue, l’ensemble du processus d’achat ne prend que quelques secondes. Vous pourriez considérer cela comme votre propre majordome IA personnalisé, vous aidant chaque jour dans toutes sortes de petites tâches. L’outil de recherche en temps réel officiel de la deuxième démo offre une expérience utilisateur similaire à NewBing. Par ailleurs, cette fonction accède à l’API de recherche Bing, fournit la source de recherche et résume les résultats.

DEMO – Interprète de code et plug-in de récupération.

Le premier peut être utilisé pour résoudre plusieurs problèmes mathématiques quantitatifs et qualitatifs. Cela comprend l’écriture d’équations pertinentes basées sur des questions dans un langage commun et la conversion de certaines formules mathématiques en graphiques, entre autres. Quant au plugin de recherche, il permet à ChatGPT d’accéder à des sources d’informations individuelles ou d’entreprise, comme son nom l’indique (avec autorisation). Plus précisément, ces bases de données créées par votre entreprise.

Bien qu’il n’ait pas été initialement accessible à ChatGPT, il ne peut naturellement pas récupérer ces ressources. Même ainsi, en utilisant le plug-in de récupération de l’entreprise, ChatGPT est en mesure d’apprendre et de récupérer les bases de données et les ressources de l’entreprise. Les démos ci-dessus rappellent toutes que la révolution de l’IA a déjà commencé.

Les plugins ChatGPT vont changer les tendances futures

L’avenir du travail a changé en raison de la croissance optimale que ChatGPT a montrée sur ces plugins. Même l’écriture de plugins ChatGPT a souvent été effectuée à l’aide de ChatGPT. Il est certain que des plug-ins tiers compatibles ChatGPT apparaîtront les uns après les autres dans un avenir proche. À ce stade, l’audit de sécurité des plug-ins sera probablement un autre problème majeur auquel OpenAI devra faire face.

ChatGPT aura désormais un store AI où il aura plusieurs plug-ins que les utilisateurs pourront explorer. Rappelez-vous comment Apple a pu gagner des billions grâce à son App Store. ChatGPT, qui est désormais sous les feux de la rampe, va-t-il répéter ce miracle ? Seul le temps nous le dira.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine