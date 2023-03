Adieu Claude Lorius, le glaciologue pionnier de la climatologie est décédé

Il avait 91 ans et a été le premier scientifique à démontrer l’impact des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique.

Claude Lorius en 2009. Il a été l’un des premiers scientifiques à prouver que les gaz à effet de serre d’origine humaine provoquent le réchauffement climatique / Crédit : @Wikipedia

Le glaciologue français Claude Lorius, dont les découvertes ont permis de démontrer pour la première fois l’impact des gaz à effet de serre anthropiques sur le réchauffement climatique, est décédé à l’âge de 91 ans. Pionnier de la glaciologie et héros légendaire du premier hivernage en Antarctique en 1957, Lorius a participé à plus de 20 expéditions polaires, au Groenland et surtout en Antarctique, contribuant à organiser de nombreuses collaborations internationales. Il a été directeur émérite du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et, de 1983 à 1988, il a été directeur du Laboratoire de glaciologie et géophysique de l’environnement à Grenoble. En 2001, il a reçu le prestigieux prix international Balzan de climatologie (« Pour son travail exceptionnel dans l’étude de la paléoclimatologie polaire, résultant en des résultats profonds et innovants ») et en 2017, il a reçu la médaille Bower pour ses réalisations scientifiques de l’Institut Franklin.

Lorius est décédé mardi 21 mars, selon l’annonce de son décès faite aujourd’hui par sa famille et son éditeur. Né le 27 février 1932 à Besançon dans l’est de la France, près de la frontière suisse, il fut membre de l’Académie des sciences et l’un des premiers experts à siéger au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) après la création de l’Organisation des Nations Unies. Groupe d’experts des Nations Unies en 1988. Il a senti que les bulles d’air, emprisonnées dans la glace pendant des millénaires, peuvent révéler la composition de l’atmosphère dans le passé. Il est également responsable de la découverte que la composition isotopique de la glace peut indiquer la température au moment de la précipitation. C’est aussi grâce à lui que, grâce à des méthodes d’analyse particulières, il a été possible de déterminer la pression atmosphérique au moment de la formation de la glace.

Ses recherches ont été d’une importance fondamentale pour reconstituer les événements du climat des millénaires qui nous ont précédés, bien que sa renommée internationale soit principalement due à la recherche sur les bulles d’air, publiée en 1987, qui a permis pour la première fois aux scientifiques de regarder plus en arrière plus de 160 000 ans grâce aux archives glaciologiques. Ces recherches, en particulier, ont également montré que les concentrations de gaz à effet de serre ont grimpé en flèche avec la hausse des températures depuis le milieu du XIXe siècle, à l’aube de la révolution industrielle. Le CNRS a déclaré que l’étude « ne laisse aucun doute » sur le fait que le réchauffement a été causé par la pollution causée par les activités humaines.

Lorius est retourné en Antarctique à l’âge de quatre-vingts ans pour le documentaire « La glace et le ciel » du réalisateur Luc Jacquet sur l’extraordinaire carrière de l’explorateur. Le film a été présenté en avant-première lors de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes 2015. En plus d’être un grand scientifique, « Claude était aussi du meilleur calibre des aventuriers des expéditions polaires », a rappelé le célèbre explorateur français Jean-Louis Etienne dans une vidéo publiée sur Twitter. .

