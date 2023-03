Sonos pourrait lancer le haut-parleur portable Move 2 avec entrée de ligne à temps pour l’été

Ce printemps, Sonos a lancé ses tout nouveaux haut-parleurs phares Era 300 et Era 100, ainsi qu’une nouvelle option noire pour ses haut-parleurs d’extérieur filaires. Maintenant, le prochain produit que la société vise à lancer est le haut-parleur Move de deuxième génération. Voici les mises à niveau qui peuvent être fournies avec le grand portable de Sonos.

Chris Welch de The Verge a partagé le dernier scoop Sonos. Vue d’ensemble, le rapport indique qu’il faut s’attendre à plus de « raffinement » qu’à une refonte majeure. Mais il semble qu’il pourrait encore y avoir de belles améliorations pour Move 2.

De nouveaux tripes

Tout d’abord, le design devrait rester « similaire » au Move original. Mais à l’intérieur, on s’attend à ce qu’il reçoive un nouveau processeur et une mémoire améliorée. Cela devrait contribuer à la performance ainsi qu’à la longévité.

Faire la queue

Suivant l’exemple des Era 300 et 100, le rapport indique que le nouveau Move devrait gagner en ligne. Ce sera probablement USB-C comme les haut-parleurs Era et nécessitera un dongle pour être utilisé. Dans tous les cas, plus d’options de sortie sont toujours géniales !

Mise à niveau Wi-Fi et Bluetooth

Une autre belle amélioration devrait être la commutation automatique entre WiFi et Bluetooth. Avec le Move gen 1, vous devez appuyer manuellement sur un bouton à l’arrière de l’enceinte (la génération 1 dispose également d’AirPlay 2, ce qui devrait rester avec la génération 2, vraisemblablement).

Prise en charge stéréo ?

On ne sait toujours pas si le Move 2 obtiendra la mise à niveau stéréo, mais avec le plus petit Era 100 livré avec un support stéréo, il est possible que Sonos l’envisage pour le Move.

Date de lancement?

Le rapport indique que des sources proches de Sonos prévoient un lancement au 2H 2023 – probablement à la fin de l’été ou au début de l’automne. Cependant, Chris note également que les plans peuvent changer et Sonos a précédemment indiqué qu’il « sera prudent quant à la stratégie de produit et aux dépenses si les perspectives économiques devaient subir un ralentissement majeur au cours des prochains mois ».

Le haut-parleur Move actuel se vend 399 $. Si vous sentez que vous en avez besoin maintenant, c’est toujours un haut-parleur fantastique et devrait durer des années. Cependant, si vous pouvez attendre jusqu’à la fin de l’été/l’automne, vous pourrez probablement obtenir le dernier et le meilleur.

