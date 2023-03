IFTTT ajoute des automatisations basées sur l’IA pour les abonnés Pro+

La plate-forme d’automatisation populaire IFTTT franchit une nouvelle étape pour aider les utilisateurs à augmenter leur productivité. Avec sa dernière mise à jour, les abonnés IFTTT Pro + ont désormais accès à des automatisations basées sur l’IA pour générer du contenu.

IFTTT propose désormais des automatisations de l’IA

Comme annoncé par la société dans un article de blog, IFTTT lance trois nouvelles automatisations entièrement basées sur l’IA, suite au succès d’outils comme ChatGPT. Ce sont AI Social Creator, AI Content Creator et AI Summarizer. Les automatisations d’IFTTT peuvent être combinées avec des applications et des plateformes tierces telles que Twitter et LinkedIn.

Avec AI Social Creator, les utilisateurs peuvent automatiser le contenu des médias sociaux pour leurs articles de blog. AI Content Creator va au-delà de cela et vous aide à créer des articles pour votre blog en générant des brouillons entiers basés sur vos idées.

Il existe également AI Summarizer, qui, comme son nom l’indique, est capable de résumer un contenu étendu en le rendant facile à comprendre. Vous pouvez l’utiliser pour résumer les publications d’un flux RSS, par exemple. Bien sûr, tout le contenu est généré par l’intelligence artificielle.

Nous lançons aujourd’hui 3 services d’IA, tous conçus pour vous faire gagner du temps et augmenter votre productivité. Les services utilisent tous notre fonction Requêtes pour inciter l’IA et peuvent être combinés avec les déclencheurs et les actions des près de 800 services désormais disponibles sur IFTTT.

Mais une chose à garder à l’esprit est que, du moins pour le moment, les nouvelles automatisations basées sur l’IA ne sont disponibles que pour les abonnés d’IFTTT Pro+, qui coûte 5 $ par mois. Cependant, les utilisateurs peuvent essayer les nouvelles fonctionnalités gratuitement avec un abonnement d’essai à durée limitée. Vous pouvez en savoir plus sur ces fonctionnalités sur le site Web IFTTT.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :