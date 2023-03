Quand le Ramadan commence et se termine : le jeûne et les autres règles du mois sacré pour l’Islam

Aujourd’hui, 23 mars, le ramadan 2023 commence avec un jour de retard, qui durera 30 jours et se terminera au coucher du soleil le samedi 22 avril. En plus du jeûne du lever au coucher du soleil, boire, fumer et avoir des relations sexuelles sont également interdits pendant la même période.

La veille du Ramadan à Surabaya, en Indonésie.

Pour environ 1,8 milliard de musulmans, commence aujourd’hui le ramadan, mois sacré de l’islam, dont la tradition veut qu’il soit une période de jeûne, de prière, d’abstinence et de charité. Le ramadan, le neuvième mois de l’année selon le calendrier islamique, commence cette année le jeudi 23 mars 2023, avec un jour de retard – théoriquement, il aurait dû commencer le 22 mars – en raison de la non-observation du premier croissant de lune le 21 mars , ce qui a effectivement reporté le départ d’un jour. Elle durera 30 jours et se terminera au coucher du soleil le samedi 22 avril, avec les célébrations de l’Aïd al Fitr, la fête (Aïd) à la fin du jeûne (Fitr). Pendant cette période, en plus de s’abstenir de consommer de la nourriture de l’aube au crépuscule, il est également interdit de boire, de fumer et d’avoir des relations sexuelles. Le mot Ramadan vient de la racine arabe ar-ramad, qui indique « forte chaleur », bien que cette année (du moins dans l’hémisphère nord) le mois tombe en dehors de l’été. Comment venir? Et comment sont établies les dates de début et de fin du Ramadan ?

Les dates du Ramadan

En réalité, par rapport à notre calendrier grégorien, le début du Ramadan ne tombe jamais le même jour. En effet, le calendrier musulman réglemente la scansion du temps en fonction de la Lune, et non du Soleil, et compte 12 mois qui peuvent durer 29 ou 30 jours. Pour cette raison, la longueur de l’année est de 354 jours – tous les trois ans, cependant, elle en compte 355 – et les dates apparaissent « mobiles » par rapport au calendrier solaire.

Sur l’affichage la lanterne typique (fanoos) qui décore les rues des villes et villages pendant le Ramadan dans un marché au Caire.

Qu’est-ce qui détermine le début d’un nouveau mois lunaire ? Naturellement, l’observation de la première faucille d’une nouvelle lune. De là aussi dérivent les légères oscillations dans la durée dont nous avons parlé. Le ramadan, qui marque le neuvième mois du calendrier, commence le lendemain de l’observation de la nouvelle lune, dure 30 jours et est suivi du mois de Shawwāl, le premier jour duquel l’Aïd al-Fitr (ou ʿĪd al-Fitr , Fête de la rupture), l’une des fêtes les plus importantes du monde musulman qui célèbre la conclusion de la période de pénitence.

L’origine du ramadan

Le Ramadan a été institué en commémoration de la première révélation du Coran à Mahomet, un événement décrit dans la tradition musulmane comme survenu en l’an 610, au cours duquel le prophète islamique a reçu la visite de l’ange Jibreel (Gabriel), qui lui a révélé le début de ce que deviendra plus tard le Coran. L’événement a eu lieu dans une grotte, appelée Hira, située sur le mont Jabal an-Nour près de La Mecque, où Mahomet se retirait périodiquement pour la contemplation et la réflexion.

L’observance annuelle du Ramadan est considérée comme l’un des cinq piliers de l’islam, qui sont considérés comme des actes de culte obligatoires pour tous les musulmans. Les quatre autres consistent dans le témoignage de la foi (Shahada), dans la prière (Salat), la charité envers les pauvres (Zakat) et – pour ceux qui le peuvent – dans le pèlerinage à La Mecque (Hajj).

Ce qui peut et ne peut pas être fait : les règles du Ramadan

Pendant cette période, comme on le sait, les fidèles doivent pratiquer le jeûne, Sawm, pour ne pas se rendre coupable d’impiété : pas un jeûne total, bien sûr, mais un jeûne qui dure du lever au coucher du soleil et qui, en plus de la nourriture, envisage l’élimination des boissons ; il faut aussi s’abstenir de fumer et d’avoir des relations sexuelles.

A travers ces outils, il faut renforcer l’autodiscipline, le contrôle des instincts et des mauvaises pensées, ainsi que l’amour de Dieu, en passant aussi par l’appartenance à une communauté compacte : participer à un rituel collectif à fort impact, et très ressenti , crée en fait une morale partagée qui conditionne la sphère publique plus encore que la sphère privée. De plus, le jeûne et l’abstinence sont également interprétés comme un sacrifice fait par les fidèles pour se souvenir des conditions de privation dans lesquelles vivent les pauvres et les misérables, rapprochant ainsi l’homme encore plus du divin.

Manille : dans la mosquée, un croyant philippin prie le premier jour du Ramadan.

Comme mentionné, les musulmans adultes en bonne santé sont tenus d’observer l’obligation de jeûner du lever au coucher du soleil pendant le mois de Ramadan. Chaque jour, juste avant l’aube, ils prennent un repas pré-jeûne, appelé suhoor, pour obtenir l’énergie dont ils ont besoin pour affronter toute la journée. Au coucher du soleil, ils peuvent à la place rompre leur jeûne avec l’iftar, qui consiste traditionnellement à ouvrir le repas en mangeant une datte pour commémorer la pratique de Mahomet de rompre le jeûne en consommant trois dattes.

Les exceptions aux règles

Le jeûne est obligatoire pour tous les musulmans adultes, à l’exception des femmes enceintes, des voyageurs, des personnes âgées et des femmes menstruées, qui sont temporairement dispensées de jeûner. Les jours de non-jeûne peuvent être rattrapés pendant le reste de l’année, tous ensemble ou un jour à la fois. Par rapport à cela, un autre aspect fondamental du Ramadan consiste en l’aumône, qui doit être faite, selon les possibilités de chacun, notamment par ceux qui sont dispensés du jeûne.

Après le dernier jour du Ramadan, les musulmans célèbrent l’Aïd al-Fitr, qui commence par une prière commune à l’aube. Pendant les trois jours de fête, les fidèles se rassemblent pour prier, manger, échanger des cadeaux et rendre hommage aux proches décédés.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :