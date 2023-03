Le PDG d’Epic, Tim Sweeney, affirme qu’Apple « essaiera d’écraser le métaverse » ou « en tirera tous les bénéfices »

Apple et Epic Games ont plus que leur juste part de différences, en particulier en ce qui concerne l’App Store. Alors que les deux sociétés avancent avec de nouvelles plateformes de réalité augmentée et de réalité virtuelle, le PDG d’Epic, Tim Sweeney, tire déjà la sonnette d’alarme sur le comportement d’Apple.

Dans une interview avec GamesIndustry, Sweeney a discuté de ses réflexions sur le soi-disant métaverse, y compris la vision d’Epic pour un écosystème « unifié » qui ne devienne pas « un autre jardin clos ». C’est un coup clair à Apple, qui, selon Sweeney, exploite un jardin clos avec l’App Store sur iPhone et iPad.

Interrogé directement sur les obstacles à cette vision «unifiée» du métaverse, Sweeney a immédiatement pointé du doigt Apple. Sweeney pense qu’Apple va soit « écraser le métaverse, soit en tirer tous les bénéfices ».

«Ils essaieront soit d’écraser le métaverse, soit d’en tirer tous les bénéfices. Un ou l’autre. Apple ne vous permet pas d’utiliser un moteur de navigateur concurrent. Ils peuvent donc faire la même chose avec le métaverse, donc [they] peut dire, « vous devez utiliser le moteur de métaverse limité d’Apple, vous ne pouvez pas créer le vôtre, vous ne pouvez pas utiliser Unreal ». Ils pourraient simplement modifier toutes les règles de la plate-forme demain pour tuer tout ce que tout le monde fait, et c’est pourquoi nous avons besoin d’un antitrust vraiment robuste [laws]. Et c’est pourquoi nous nous battons si durement. »

Sweeney a poursuivi en disant qu’Epic peut surmonter tous les autres défis qui pourraient entraver sa vision du métaverse. « Nous les considérons comme dominant totalement cette activité s’ils sont autorisés à utiliser leur pouvoir de marché et leur matériel pour le faire », a déclaré Sweeney en référence à Apple. « Alors nous combattons cela. »

Epic a un large intérêt pour le métaverse, Sweeney affirmant que la société souhaite « concurrencer l’espace moteur avec Unreal Engine », avec « l’hébergement de serveurs à l’avenir », et bien plus encore. « Mais à l’avenir, ils seront une économie ouverte pour cela. Nous voulons avoir le meilleur marché d’actifs », a-t-il expliqué.

«Si nous construisons simplement cette chose dans un environnement ouvert, les entreprises peuvent vivre sur leurs mérites. Nous aimons beaucoup cela parce que nous avons l’habitude de gagner sur le fond lorsqu’on nous en donne l’occasion et nous sommes terriblement frustrés sur des marchés comme iOS où vous ne pouvez tout simplement pas créer un Epic Games Store pour iOS parce qu’Apple dit : « Vous pouvez » pas rivaliser avec nous ! »

Pour sa part, Apple devrait annoncer son casque Reality Pro à la WWDC en juin, aux côtés de nouvelles plates-formes logicielles pour alimenter ce casque de réalité mixte. Apple, cependant, n’aime pas le terme « métaverse ». « Je pense toujours qu’il est important que les gens comprennent ce qu’est quelque chose », a déclaré Tim Cook dans une interview l’année dernière. « Et je ne suis vraiment pas sûr que la personne moyenne puisse vous dire ce qu’est le métaverse. »

