Lancement de Realme GT Neo5 SE le 3 avril

En février, Realme a présenté le Realme GT Neo5 avec une charge rapide de 240 W et Snapdragon 8+ Gen 1. Le smartphone a fait la une des journaux grâce à ces deux spécifications attrayantes. Quelques semaines après son annonce en Chine, Realme l’a emmené au MWC 2023 pour le lancer sous le nom de Realme GT3. Maintenant, la marque se prépare à lancer une autre variante du smartphone en Chine. Il sera baptisé Realme GT Neo5 SE. Le smartphone sera une variante plus économique, mais cela introduira le Snapdragon 7+ Gen 2 sur le marché. Aujourd’hui, la marque a confirmé que les fans de Realme peuvent s’attendre à ce que le téléphone atterrisse le 3 avril.

Realme lancera le Realme GT Neo5 SE à 14 heures en Chine. Grâce à un ensemble de fuites, nous connaissons déjà certaines des principales spécifications de ce smartphone. Fait intéressant, Realme a confirmé que la variante SE apportera la configuration à trois caméras. Cependant, il manquera l’emblématique rectangle LED RVB que l’on trouve dans le modèle standard.

Les détails de Realme GT Neo5 SE émergent

La société a également tease le Realme GT Neo5 SE avec une épaisseur de 8,95. Il pèsera également 193,1 grammes, soit environ 6 g de moins que le smartphone ordinaire. Enfin, la marque a confirmé que le smartphone est livré avec le tout nouveau SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2. D’anciennes fuites ont pointé le smartphone avec un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 sous-cadencé. Cependant, nous savons maintenant que c’est le Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 qui partage certaines similitudes avec le nouveau modèle.

Le Realme GT Neo5 SE porte le numéro de modèle RMX3700. Le smartphone est passé par AnTuTu avec 16 Go de RAM LPDDR5, 1 To de stockage UFS 3.1 et Android 13. Évidemment, cela devrait être la version supérieure du smartphone. Nous nous attendons également à des variantes plus simples avec moins de RAM et de stockage. Selon la course de référence divulguée, le smartphone sera également équipé d’un écran de taux de rafraîchissement de 120 Hz. Bien que la taille de l’écran n’ait pas été confirmée, nous nous attendons à ce qu’il affiche la même taille d’écran que le Realme GT Neo5. Le smartphone ordinaire a un écran de 6,74 pouces avec une résolution de 2 772 x 1 240 et un taux de rafraîchissement supérieur de 144 Hz.

Selon les fuites, le Realme GT Neo5 SE embarquera un appareil photo de 50 mégapixels, un capteur ultra large de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Le téléphone peut apporter une batterie de 5 000 mAh avec une charge « seulement » de 80 W. En termes de logiciel, nous nous attendons à ce qu’il exécute Realme UI 4.0 basé sur Android 13 dès la sortie de la boîte. Considérant que la GT Neo5 est devenue Realme GT3, nous supposons que le modèle SE pourrait être rebaptisé Realme GT Neo5 pour être lancé sur les marchés internationaux. Bien sûr, ce ne sont que des spéculations de ma part.

Nous nous attendons à ce que Realme divulgue plus de détails sur le smartphone dans les prochaines semaines.