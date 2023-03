Si l’iPad ne sera jamais le Mac, le Mac devrait-il être un meilleur iPad ?

Il y a un débat en cours sur l’avenir de l’iPad et du Mac en tant que plates-formes distinctes. Dans une nouvelle chronique pour Macworld, Jason Snell décrit parfaitement l’état actuel des deux plates-formes, suggérant que l’iPad et le Mac sont « sur une trajectoire de collision et que quelque chose doit changer ».

Snell explique comment Apple s’est concentré sur la fabrication lente de l’iPad plus semblable à un Mac, mais s’est arrêté avant qu’il n’atteigne la «terre promise». D’un autre côté, le Mac « n’a pas réussi à récupérer de nombreuses fonctionnalités de l’iPad ». Garder les gammes de produits séparées, suggère-t-il, commence à « nuire à l’avenir des deux produits ».

La solution? Il écrit:

Je veux voir ce qui se passera quand les murs tomberont. L’iPad Pro d’aujourd’hui est alimenté par la même puce que celle du MacBook Air. Serait-ce un tel cataclysme si je pouvais simplement redémarrer cet iPad sous macOS ou exécuter macOS dans une machine virtuelle ?

De même, que se passerait-il si le Mac avait un écran tactile et un support Apple Pencil et se présentait sous des formes qui n’étaient pas l’ordinateur portable traditionnel ? Et si le Mac commençait à offrir la flexibilité ergonomique pour laquelle iPadOS est si doué ? Et si j’arrachais le clavier d’un MacBook et que j’avais la possibilité de passer à un mode tactile qui était essentiellement iPadOS ?

Je ne dis pas tout à fait que macOS et iPadOS doivent fusionner. Mais je commence à me demander si les utilisateurs seraient mieux servis si l’iPad Pro ressemblait davantage à un Mac et que le MacBook ressemblait davantage à un iPad Pro. (Bien sûr, dans ce scénario, il y aurait toujours des ordinateurs portables traditionnels exécutant macOS et des iPad bas de gamme exécutant iPadOS).