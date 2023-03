SoundHound apporte ChatGPT à ses applications iOS et Android avec une technologie pour éviter les «hallucinations de l’IA»

SoundHound est la dernière entreprise à intégrer l’intelligence artificielle générative d’OpenAI. Bien qu’il soit surtout connu pour son service de reconnaissance musicale, SoundHound apporte ChatGPT à ses applications Chat AI iOS et Android et ajoute sa propre sauce spéciale pour éviter les « hallucinations de l’IA ».

SoundHound a annoncé la nouvelle dans un article de la salle de presse aujourd’hui :

Avec le lancement de l’application SoundHound Chat AI qui l’accompagne, les consommateurs et les entreprises pourront découvrir par eux-mêmes à quel point la voix est l’interface la plus naturelle pour l’IA générative et d’autres domaines de l’information. La nature multimodale de SoundHound Chat AI permet aux utilisateurs de soumettre une requête de la manière la plus rapide et la plus efficace – en parlant – tandis que la sortie texte et/ou audio relaie la réponse. L’application SoundHound Chat AI est désormais disponible par abonnement dans le Google Play Store d’Android et sera bientôt disponible sur l’App Store d’iOS.