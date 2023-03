Pratique : Nomad passe à la verticale avec le chargeur haut de gamme Stand One avec MagSafe officiel

Nomad a lancé aujourd’hui son dernier chargeur officiel MagSafe pour iPhone : Stand One. Comme Base One, Stand One présente une construction en métal et en verre de qualité supérieure avec un design lourd qui ressemble à une sculpture qui alimente votre iPhone. Suivez-nous pour un aperçu pratique du Nomad Stand One.

Caractéristiques du Nomad Stand One

Charge rapide officielle MFi MagSafe jusqu’à 15W pour iPhone

Conception verticale en métal solide et verre avec un angle de vision de 21 degrés

Câble USB-C tressé intégré de 2 mètres

Fonctionne avec un adaptateur secteur USB-C 20 W (vendu séparément)

Couleurs : Argent/blanc ou Carbure (presque noir)

Poids : 1,35 livres (613 grammes)

Prix ​​: 109,95 $

Matériaux et fabrication

Tout comme Base One, Stand One présente un design exceptionnel avec des matériaux et une construction de qualité.

Le cadre du chargeur est un bloc de métal solide avec un joli plateau en verre usiné CNC pour une construction précise. Et pour protéger votre iPhone, l’aimant officiel du chargeur MagSafe est recouvert d’un matériau super doux au toucher.

À 1,35 livre (613 grammes), Stand One offre une légèreté délicieuse qui vous rappelle la qualité de la construction à chaque fois que vous la touchez. Mais cela indique aussi qu’il reste en place là où vous le mettez.

La base est composée d’un coussin entièrement caoutchouté qui fonctionne parfaitement avec le poids de Stand One pour une prise en main solide.

Et comme ses autres produits, le câble USB-C intégré est doté d’un extérieur en nylon tressé solide.

Utilisé

J’ai testé la version Silver du Stand One et j’ai trouvé qu’elle offrait la même expérience premium que Nomad avec Base One et Base One Max.

Comme ses parents, Stand One se distingue de presque tous les autres chargeurs d’iPhone sur le marché avec le design officiel MagSafe, entièrement en métal et en verre, et des détails fins comme la rondelle MagSafe surélevée au-dessus du verre pour que votre caméra iPhone ne crée pas de bosse. problèmes avec une connexion affleurante sur le chargeur.

En ce qui concerne l’angle de 21 degrés, j’ai trouvé qu’il était confortable de voir et d’utiliser mon iPhone dans une variété d’espaces, de la table de chevet à la cuisine ou à mon bureau. Cela dit, c’est un peu plus un angle vertical que certains chargeurs – je pense que 30 degrés peuvent être plus courants pour les chargeurs fixes.

Réflexions constructives

Il n’y a que deux idées constructives auxquelles j’ai pensé pour Stand One. Tout d’abord, je ne pouvais pas m’empêcher d’imaginer à quel point ce chargeur MagSafe serait cool si Nomad était capable d’intégrer une conception à angle réglable. L’esthétique ne serait pas aussi pure mais elle offrirait une belle flexibilité.

Deuxièmement, à 109,95 $, ce serait bien d’insérer un chargeur USB-C de 20 W dans la boîte au lieu que ce soit un achat séparé ????. Mais comme je l’ai déjà dit, les personnes qui sont prêtes à dépenser de l’argent pour un chargeur haut de gamme peuvent ne pas être dérangées par l’achat d’un autre bloc d’alimentation s’ils n’en ont pas de plus.

Conclusion

Après avoir passé du temps avec Stand One, j’ai trouvé qu’il poursuivait la tradition de Nomad consistant à offrir une expérience premium à la fois esthétique et fonctionnelle avec MagSafe officiel.

Bien que le prix premium indique que ce n’est pas un chargeur pour tout le monde, pour ceux qui recherchent un chargeur MagSafe vertical avec une construction solide et belle, Stand One est un ajustement parfait.

Stand One est maintenant disponible directement auprès de Nomad pour 109,95 $.

