Les engrais peuvent transférer de l’uranium dans les eaux souterraines, selon une étude

Les nitrates contenus dans les engrais et autres produits peuvent transférer l’uranium naturel sous terre dans les eaux souterraines, avec des risques potentiels pour la santé.

Le nitrate, composé chimique courant dans les engrais, est capable de dépouiller l’uranium naturellement contenu dans le sous-sol et de le transférer dans les nappes phréatiques. Le procédé avait déjà été théorisé dans une étude publiée en 2015 dans la revue Environmental Science and Technology Letters, mais grâce à de nouvelles recherches menées en laboratoire, les scientifiques ont pu confirmer l’implication significative du composé. Le problème peut être particulièrement pertinent pour les communautés qui dépendent de l’eau extraite du sous-sol pour subvenir à leurs besoins, comme c’est le cas dans de nombreuses régions du Nebraska, où des niveaux d’uranium nettement supérieurs à ceux recommandés par l’Agence américaine de protection de l’environnement ont été trouvés dans plusieurs aquifères. (EPA). Dans l’étude de 2015, par exemple, dans un cas, des concentrations d’uranium ont été identifiées environ 90 fois supérieures au seuil de sécurité fixé par l’agence américaine (30 microgrammes par litre)

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de l’Université du Nebraska-Lincoln, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de l’US Geological Survey, de la division d’hydrologie environnementale du National Institute of Hydrology du National Accelerator Laboratory et d’autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Karrie Weber, professeur à l’École des sciences biologiques et au Département des sciences de la Terre de l’Université de Lincoln, sont parvenus à leurs conclusions après avoir extrait deux cylindres de sédiments près d’un aquifère d’Alda, une ville du Nebraska. C’est un site connu pour contenir des traces naturelles d’uranium.

Les scientifiques, après avoir soigneusement scellé les « noyaux » de matériaux composés de boue et de sable, une fois en laboratoire, ils y firent passer l’eau à la même vitesse que les écoulements souterrains. Ils ont utilisé de l’eau pure, de l’eau contenant du nitrate et de l’eau contenant du nitrate mais enrichie d’un inhibiteur capable de bloquer l’activité des micro-organismes vivant dans le sous-sol. Les résultats ont montré que l’eau polluée par les nitrates était capable de dépouiller environ 85 % de l’uranium naturel présent dans les sédiments, contre 55 % pour l’eau sans nitrate et 60 % pour l’eau contenant l’inhibiteur microbien. Les scientifiques ont déterminé que le nitrate présent dans les engrais et autres composés à l’aide de bactéries vivant dans le sous-sol est transformé en nitrite, qui à son tour est capable de transformer l’uranium (un minéral solide) en une solution aqueuse qui peut s’écouler dans les eaux souterraines.

« La majeure partie du Nebraska dépend des eaux souterraines pour l’eau potable. Chez Lincoln, nous comptons sur vous. De nombreuses communautés rurales dépendent des eaux souterraines. Ainsi, lorsque vous avez des concentrations élevées (d’uranium), cela devient un problème potentiel », a déclaré le professeur Weber. Des concentrations d’uranium supérieures à celles recommandées par les principales agences de santé peuvent, par exemple, causer des dommages importants aux reins, surtout lorsqu’ils sont pris quotidiennement dans l’eau. On parle bien sûr d’uranium naturel et non de l’uranium radioactif présent par exemple dans les déchets nucléaires. Les détails de la recherche « Nitrate-Stimulated Release of Naturally Occurring Sedimentary Uranium » ont été publiés dans la revue scientifique Environmental Science & Technology.

