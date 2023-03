Asus lance la RTX 4080 Noctua OC Edition super silencieuse pour 1 650 $

En bref : Asus s’associe une nouvelle fois aux spécialistes du refroidissement de Noctua sur un nouveau projet de carte graphique. La GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition comprend une paire de ventilateurs Noctua NF-A12x25 qui déplacent l’air sur un énorme dissipateur thermique. Chaque ventilateur PWM de 120 mm est doté d’une turbine fabriquée à partir du polymère à cristaux liquides Sterrox (LCP) de Noctua pour un faible coefficient de dilatation thermique, ce qui permet aux pales du ventilateur de s’asseoir à seulement 0,5 mm du cadre.

Les ventilateurs utilisent par ailleurs un moyeu et un axe de moteur renforcés de métal pour plus de précision. Selon le duo, la nouvelle carte produit moins de bruit que n’importe quelle carte graphique refroidie par air de sa catégorie.

Les ventilateurs de Noctua soufflent de l’air à travers un dissipateur thermique massif contenant huit caloducs, qui se combinent pour une conception gourmande en immobilier. La nouvelle carte d’Asus mesure 310 mm x 144,8 mm x 87,5 mm (12,2 pouces x 5,7 pouces x 3,45 pouces) et occupe 4,3 emplacements d’espace.

La carte contient 9 728 cœurs CUDA et 16 Go de mémoire GDDR6X. En mode OC, il fonctionne à une vitesse de fréquence de 2 625 MHz. Un seul connecteur d’alimentation à 16 broches se trouve au sommet de la carte et Asus recommande de l’associer à une alimentation d’au moins 750 W.

La solution de refroidissement est ce qui rendra cette carte attrayante pour un sous-ensemble d’acheteurs. Selon Asus, la carte ne génère que 27 dB à pleine charge et le contrôleur de ventilateur intégré arrête complètement les ventilateurs lorsque la température du GPU tombe en dessous de 50 ° C. Il y a même un Switch intégré pour choisir entre deux profils de refroidissement : le mode Q active une courbe de ventilateur plus douce pour réduire le bruit tandis que le mode P est censé donner la priorité aux températures plus basses.

Asus et Noctua ont précédemment collaboré sur une carte RTX 3070 qui était proposée en versions standard et overclockée.

L’Asus GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition est au prix de 1 649,99 $ sur le site Web d’Asus, mais est répertorié comme étant en rupture de stock. La carte sera également disponible chez certains sites de ventes, notamment Amazon, Newegg et Canada Computers, mais n’a pas été ajoutée à l’inventaire au moment d’écrire ces lignes.

