Top 5 des smartphones grand écran à acheter en 2023

Dans le monde en constante évolution de la technologie, les smartphones ont suivi une trajectoire ascendante constante en ce qui concerne la taille de l’écran. Chaque année qui passe, nous observons une augmentation constante des dimensions, car les utilisateurs recherchent des appareils qui offrent des expériences de jeu, de visionnage de vidéos et de lecture améliorées. Dans cet article, nous allons nous plonger dans les meilleurs smartphones à grand écran du marché, en nous concentrant sur ceux avec une taille d’écran de 6,7 pouces ou plus.

Depuis l’apparition des smartphones, leur taille n’a cessé de croître. Ce qui était autrefois considéré comme un grand écran en 2017 – environ 6,1 pouces – est maintenant considéré comme relativement petit. Avance rapide jusqu’en 2023, et la plupart des smartphones disposent d’écrans de plus de six pouces. Afin de fournir aux consommateurs un guide complet des grands smartphones, nous nous sommes concentrés sur les appareils dotés d’écrans d’au moins 6,7 pouces.

Ces grands écrans offrent plusieurs avantages, notamment des visuels améliorés pour le visionnage de vidéos et les jeux et une meilleure lisibilité pour divers types de contenu. Cependant, ces appareils peuvent être peu maniables pour certains utilisateurs, en particulier ceux qui ont de petites mains.

Il semble que la croissance des smartphones traditionnels approche de son apogée, car les cadres plus fins et le poids croissant des appareils deviennent de plus en plus encombrants pour les utilisateurs. Par conséquent, la course aux écrans plus grands ralentit, laissant la place aux smartphones pliables qui offrent de grands écrans tout en conservant un design (form factor) compact.

Si vous envisagez un smartphone à grand écran, mais que vous ne savez pas par où commencer, ne cherchez pas plus loin. Nous avons compilé une liste des 5 meilleurs appareils du marché, chacun doté d’une taille d’écran de 6,7 pouces ou plus.

Les meilleurs smartphones grand écran de 2023

Samsung Galaxy S23 Ultra

Le Galaxy S23 Ultra est un téléphone exceptionnel connu pour son grand et bel écran. Ce qui en fait la référence sur le marché. Samsung a conçu ce téléphone avec des finitions parfaites et un bloc caméra intégré dans le panneau arrière, ce qui est une formule qui fonctionne. Malgré la grande dalle de 6,8 pouces, le téléphone offre une bonne prise en main, et les boutons sont facilement accessibles. Une interface utilisateur le rend facile à utiliser, même d’une seule main.

Le panneau AMOLED est protégé par Gorilla Glass Victus 2, ce qui le rend résistant à la casse. Le téléphone est un excellent compagnon au quotidien en raison de sa grande fluidité et de sa colorimétrie lumineuse, agréable à l’œil, mais pas toujours naturelle. Il est parfait pour regarder des vidéos régulièrement.

Le Galaxy S23 Ultra est équipé d’un puissant Snapdragon 8 Gen 2 qui n’a jamais aucun problème à exécuter quoi que ce soit, même les jeux exigeants. Le chauffage du téléphone est bien contrôlé et il a une autonomie impressionnante d’au moins deux jours. La vitesse de charge pourrait cependant être améliorée, car elle culmine à 45W.

Samsung a établi sa domination dans le département des appareils photo avec le S23 Ultra. La polyvalence du téléphone est inégalée, notamment avec ses zooms x3 et x10, ainsi qu’un excellent ultra grand-angle. Quelle que soit la situation, l’appareil photo du téléphone produit de magnifiques clichés.

Apple iPhone 14 Pro Max

Apple s’est éloigné de sa position précédente sur les petits téléphones et les grands écrans étant une erreur. L’iPhone 14 Pro Max dispose d’un écran de 6,7 pouces, ce qui le rend tout aussi massif que ses concurrents. Bien que son design soit similaire au modèle de l’année dernière, il y a un nouvel ajout : le Dynamic Island. Le téléphone pèse 240 grammes, mais son poids est bien réparti, ce qui le rend confortable dans la main.

La série Pro est dotée d’une puissante puce A16 Bionic. L’écran du téléphone est l’un des mieux testés, avec des couleurs parfaites et une luminosité élevée. Le mode Always On est une touche agréable, et l’île dynamique ajoute à l’expérience utilisateur, mais pas de manière révolutionnaire.

Grâce à son processeur, son taux de rafraîchissement adaptatif et sa batterie plus grande, l’iPhone 14 Pro Max établit de nouveaux records d’autonomie, d’une durée de deux jours sans souci. Cependant, la charge du téléphone est lente.

Comme d’habitude chez Apple, le module caméra est très bon, mais pas forcément le meilleur de sa catégorie. Les photos de jour sont excellentes et le téléphone dispose d’un nouveau capteur principal de 48 mégapixels, ce qui est agréable mais ne change pas la donne. La qualité vidéo est excellente, c’est un point où l’iPhone se démarque toujours.

Si vous voulez un gros iPhone, l’iPhone 14 Pro Max est la meilleure option actuellement disponible. Cependant, le prix élevé est un facteur important à considérer. Si vous recherchez une option plus abordable avec un grand écran, pensez au modèle de l’année précédente, l’iPhone 13 Pro Max.

OnePlus 11

Le OnePlus 11 est un nouveau téléphone phare de OnePlus doté d’un grand panneau AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution 2K, ce qui en fait un délice pour nos yeux. De plus, l’écran dispose d’un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant aller de 1 à 120 Hz. Ce qui le rend parfait pour regarder du contenu vidéo. Malgré sa grande taille, le OnePlus 11 est conçu pour être facile à prendre en main. Avec des bords arrondis et une texture satinée à l’arrière qui offre une bonne prise en main.

Le OnePlus 11 exécute la puce Snapdragon 8 Gen 2, ce qui en fait une centrale électrique capable d’exécuter n’importe quel jeu sans retard. Tout en maintenant un bon contrôle de la chaleur. Le téléphone a également une autonomie impressionnante, pouvant durer jusqu’à deux jours sur une seule charge. Et prend en charge une charge rapide de 100 W, permettant une charge complète en seulement 20 minutes.

Côté photo, le OnePlus 11 embarque trois objectifs à l’arrière, dont un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels, et un téléobjectif de 32 mégapixels. Bien que l’objectif ultra grand-angle puisse produire des résultats de couleur douteux, l’optique x2, le mode portrait et le mode macro sont tous assez bons.

Dans l’ensemble, le OnePlus 11 est un excellent téléphone qui offre de grandes qualités et s’impose comme l’une des meilleures options si vous recherchez un téléphone avec un grand écran.

Google Pixel 7 Pro

Le Redmi Note 11 Pro 5G dispose d’un grand écran tactile de 6,67 pouces qui ne compromet pas l’expérience d’utilisation quotidienne du téléphone. Le téléphone a des matériaux solides et possède une certification IP53. L’avant du téléphone dispose d’un panneau OLED qui offre un contraste infini. Permettant une visibilité claire quelle que soit la luminosité. L’écran a une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement non adaptatif de 120 Hz. Ce qui en fait l’un des meilleurs écrans disponibles à ce prix.

Le téléphone exécute un processeur Snapdragon 695, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Permettant une exécution fluide des tâches quotidiennes, mais pas des jeux mobiles hautes performances. La durée de vie de la batterie dure toute la journée et le téléphone prend en charge une charge rapide de 67 W. Ce qui en fait l’un des appareils les plus impressionnants dans cet aspect.

Cependant, les performances de l’appareil photo du téléphone ne sont pas aussi solides, les fonctionnalités ultra grand angle et macro ayant du mal à fonctionner. Néanmoins, il offre toujours une bonne polyvalence pour un utilisateur moyen. Le logiciel est également fiable pour une utilisation quotidienne, avec quelques ralentissements mineurs à prévoir.

Verdict

La définition d’un « grand écran » a changé ces dernières années en raison des progrès de la technologie des écrans. Auparavant, les écrans de 4 ou 5 pouces étaient considérés comme standard, mais maintenant la taille standard est d’environ 6 pouces. Les smartphones avec des écrans de plus de 6,7 pouces sont désormais considérés comme ayant un grand écran.

Alors que la demande d’écrans plus grands persiste, ces smartphones ont relevé le défi. Offrir aux utilisateurs une expérience de haute qualité sans sacrifier la portabilité. Que vous soyez un joueur mobile passionné, un créateur de contenu ou que vous appréciiez simplement le streaming de vidéos en déplacement, ces smartphones à grand écran amélioreront à coup sûr votre vie numérique.

Avoir un gros smartphone a un effet sur la consommation de contenu et la durée de vie de la batterie. Bien qu’un écran plus grand puisse offrir un meilleur confort pendant la lecture vidéo et les jeux, il n’allonge pas toujours la durée de vie de la batterie. Par conséquent, si l’autonomie de la batterie est une priorité, il est recommandé de se référer à notre liste de smartphones avec la meilleure autonomie.