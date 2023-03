Que se passe-t-il si la Terre se réchauffe : les conséquences catastrophiques du changement climatique

Selon les experts, il y a peu d’espoir de limiter l’augmentation de la température moyenne à 1,5° C, avec le risque même de dépasser 2° C. Voici les conséquences catastrophiques du changement climatique.

Le 20 mars 2023, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations unies (ONU) a publié un rapport de synthèse sur le sixième rapport d’évaluation sur le réchauffement climatique. En termes très simples, ce sont les résultats finaux d’une enquête de huit ans dans laquelle les résultats de divers groupes de recherche ont convergé : c’est l’aperçu le plus à jour que nous ayons sur l’impact, les connaissances scientifiques et les possibilités d’atténuation du changement climatique . Comme on le savait déjà largement, la situation est dramatique et nous avons très peu de temps pour réduire les émissions de CO2 et éviter de dépasser 1,5°C de réchauffement (l’objectif le plus ambitieux des accords de Paris de 2015) par rapport à l’époque préindustrielle. La fenêtre d’action est très étroite, mais selon certaines études non seulement il sera impossible d’éviter le « saut » de ce seuil, quoi que nous fassions, mais selon d’autres nous sommes voués à un réchauffement bien supérieur à 2°C d’ici 2100. Un demi-degré de différence peut sembler petit, mais en réalité cela fait une énorme différence entre la survie et la mort, la destruction et la renaissance, le réversible avec l’irréversible. Voici, selon les données du GIEC et du World Resources Institute, ce qui se passerait si le monde se réchauffait de 1,5°C et 2°C et pourquoi il faut tout faire pour ne pas dépasser ces seuils.

Vagues de chaleur

Les vagues de chaleur meurtrières sont un phénomène de plus en plus fréquent et intense dû au changement climatique. Avec 1,5°C de réchauffement, certaines zones de la Terre connaîtront une augmentation de 3°C des températures maximales, alors qu’elles atteindront 4°C si la « fièvre » de la planète atteint 2°C. Les pires vagues se produisent actuellement une fois tous les 10 ans , dans le contexte des variations météorologiques, sont 4 fois plus probables avec un réchauffement de 1,5 ° C et 6 fois plus probables avec un réchauffement de 2 ° C. Les périodes de chaleur extrême qui ont une fréquence de 1 fois tous les 50 ans, elles deviendront 9 fois plus probables dans un monde à 1,5° C. Le nombre de personnes exposées à des canicules extrêmes sera d’environ 4 milliards à 1,5° C et 6 milliards à 2° C, dont de population « vulnérable » 1,2 milliard et 1,6 milliard respectivement. La population mondiale exposée à des vagues de chaleur extrêmes au moins une fois tous les 5 ans sera de 14 % avec 1,5 °C et de 37 % avec 2 °C (impact 2,6 fois pire). D’ici 2100, de nombreuses villes américaines auront des températures moyen-orientales.

Le niveau de la mer monte

Le taux actuel d’élévation du niveau de la mer est le plus rapide depuis 3 000 ans, en raison de la fonte des glaces catalysée par des températures plus élevées. Avec 1,5°C de réchauffement, l’augmentation prévue est de 0,4 mètre, avec 2°C, elle est de 0,46 mètre. Un demi-mètre de plus indique plus d’inondations, plus de phénomènes météorologiques extrêmes et des îles, des régions et des métropoles entières au niveau de la mer submergées dans l’eau sans solutions technologiques adéquates. Il suffit de penser au Mose à Venise, ou à l’idée de surélever littéralement les îles de l’archipel des Maldives pour les sauver du changement climatique. Avec 1,5°C de réchauffement, environ 70 millions de personnes seront exposées au risque d’inondation d’ici 2100. Selon le GIEC, la hausse attendue d’ici 2300 n’est pas inférieure à 2 mètres, catastrophique également pour de nombreuses régions italiennes. Dans le pire des scénarios de réchauffement, la mer pourrait monter de 2 mètres même d’ici 2100. Avec 1,5°C de réchauffement, environ 70 millions de personnes seront exposées au risque d’inondation d’ici 2100. Selon les experts, la réduction des terres émergées déclencher les plus grandes migrations que l’humanité ait jamais vues, en raison desquelles des guerres et des conflits mondiaux sont attendus pour les ressources et le territoire.

Glace dans l’Arctique

Au pôle Nord, avec un réchauffement de 1,5°C, des étés sans glace de mer se produiront une fois tous les 100 ans, avec 2°C une fois tous les 10 ans. C’est une immense tragédie pour tout l’écosystème qui repose sur les plateformes gelées ; il suffit de penser aux ours polaires, qui n’auront plus de territoire pour chasser et se reproduire. Ce n’est pas un hasard s’ils font partie des espèces considérées comme les plus menacées en raison du changement climatique. Avec 1,5 °C, 4,8 millions de kilomètres carrés de pergélisol seront également perdus, et 2 °C de réchauffement entraîneront une perte de 6,6 millions de kilomètres carrés. La fonte des glaces pérennes peut mettre au jour ce que l’on appelle les « virus zombies » et libérer d’énormes quantités de carbone dans l’atmosphère, aggravant l’effet de serre et son impact dramatique sur le climat.

Perte de biodiversité

La sixième extinction de masse est en cours, la première non causée par une catastrophe naturelle, comme l’astéroïde qui a anéanti les dinosaures non aviaires il y a 66 millions d’années. En fait, le seul responsable est l’homme qui, en seulement 500 ans, a entraîné la disparition de 260 000 espèces. Parmi les plus touchés figurent les vertébrés, eux aussi extrêmement menacés par le changement climatique. Avec un réchauffement de 1,5°C, 4 % des vertébrés perdront 50 % de leur habitat ; avec un réchauffement de 2 °C, 8 % d’entre eux subiront ce sort. Pour les plantes, la perte d’habitat affectera 8 % des espèces avec un réchauffement de 1,5 °C et 16 % avec un réchauffement de 2 °C ; chez les insectes, en revanche, elle passera d’une perte de 6 % à 1,5° C à une perte de 18 % à 2° C. De nombreuses espèces disparaîtront. Selon certaines études citées par le WWF, 70 % des espèces végétales pourraient disparaître dans la forêt amazonienne ; le sud-ouest de l’Australie pourrait perdre près de 90 % de ses amphibiens ; tandis que 86 % des oiseaux et 80 % des mammifères pourraient disparaître des forêts d’Afrique australe. Les insectes sont parmi les principales victimes de l’homme : environ 10 % des abeilles et des papillons sont menacés d’extinction, tandis qu’au Royaume-Uni seulement, le nombre d’insectes a chuté de 60 % en seulement deux décennies. Avec 1,5°C, nous perdrons également entre 70 et 90 % des récifs coralliens ; avec 2°C 99 pour cent. Nous dirons au revoir à la Grande Barrière de Corail, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO (elle risque de prendre le statut de « en danger » en raison de l’inaction de l’Australie pour la protéger). 7% des écosystèmes perdront leur identité avec 1,5°C de réchauffement, tandis qu’avec 2°C ce sort tombera à 13%. En 2021, une vague de chaleur extrême a cuit plus d’un milliard d’animaux vivants.

Perte de nourriture

Alors que la population humaine continue de croître (nous sommes passés à 8 milliards en novembre 2022) et de consommer sans relâche les ressources, à tel point que nous avons besoin de près de trois terres, la perte de nourriture due au changement climatique représente l’une des principales menaces existentielles. Aujourd’hui déjà, des centaines de milliers de personnes fuient l’Afrique subsaharienne à cause de terres devenues arides et infertiles. Dans un avenir proche, le phénomène sera considérablement amplifié. Dans un monde plus chaud de 2 °C, entre 7 et 10 % des terres agricoles ne seront plus adaptées à la culture. Sous les tropiques, 3 pour cent des cultures de maïs seront perdues avec un réchauffement de 1,5 ° C et jusqu’à 7 pour cent des cultures de maïs avec un réchauffement de 2 ° C. Les pertes mondiales de cultures de maïs sont estimées au cours des 30 prochaines années entre 4 et 10 pour cent, tandis que en ce qui concerne les stocks de poissons, il y aura une perte de 1,5 million de tonnes de poissons avec 1,5 ° C de réchauffement et 3 millions de tonnes avec 2 ° C. régions tropicales, où un grand nombre de personnes dépendent de la pêche, l’effondrement sera entre 40 et 70 % selon les estimations du GIEC. Certaines zones marines perdront jusqu’à 35 % de poissons sauvages.

Catastrophes naturelles et maladies

La hausse des températures catalyse le risque d’événements naturels extrêmes tels que les ouragans, les tempêtes, les inondations et les tornades, qui deviennent plus fréquents et destructeurs. Selon les données du GIEC, 12,8 millions de personnes ont été déplacées de leurs terres à la suite de ces événements depuis 2008. Dans un monde de plus en plus chaud, les chiffres devraient augmenter de manière significative. Selon le récent rapport « Climate City Observatory » de Legambiente, de France a été frappée par pas moins de 300 événements extrêmes en 2022, +55% par rapport à 2021. Il y a eu 29 décès. 1,3 fois plus probables et 7 % plus violents qu’à l’époque préindustrielle : avec un réchauffement de 1,5 °C, ils seront 1,5 fois plus fréquents et 10 % encore plus dévastateurs. En raison de la hausse des températures, les vecteurs de maladies tropicales – tels que les moustiques – se déplaceront dans les zones précédemment tempérées, propageant les maladies de la dengue. Le risque de nouvelles pandémies augmentera également de concert.

Sécheresse et incendies

Dans les régions où la sécheresse est déjà un phénomène, comme de France, la sécheresse se produira avec une probabilité double avec un réchauffement de 1,5 ° C. Si la « fièvre planétaire » monte à 2 ° C, environ 250 millions de personnes supplémentaires souffriront de graves problèmes d’eau pénuries (dont 60 millions en milieu urbain). Selon une étude de l’Université de Barcelone, les incendies en Méditerranée – étroitement liés à la sécheresse – seront beaucoup plus catastrophiques, avec une extension de 40% à 100% supérieure à ce qui se produit en moyenne aujourd’hui.

Celles signalées ne sont que quelques-unes des conséquences auxquelles le monde entier sera confronté dans les décennies à venir en raison du changement climatique, si nous ne réduisons pas drastiquement et fortement les émissions de CO2 (le principal gaz à effet de serre) dans l’atmosphère. Ce sont les raisons pour lesquelles les militants du climat se battent et protestent, mais presque personne ne les écoute, se berçant d’illusions qu’ils continueront à vivre dans leur propre monde idyllique, jusqu’à ce qu’il s’effondre soudainement sous leurs pieds. Selon l’horloge de l’Apocalypse Climatique, basée sur des données scientifiques actualisées, au moment d’écrire ces lignes (20 mars 2023) il ne reste que 9 ans, 1 mois, 1 jour, 19 heures et 33 minutes avant de dépasser 1,5°C. vous sentez-vous toujours en sécurité ?

