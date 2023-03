BLUETTI présentera ses solutions énergétiques de pointe au Salon BePositive 2023

Lyon, France – BLUETTI, un fournisseur leader de solutions énergétiques innovantes et durables, est heureux d’annoncer sa participation au prochain Salon BePositive, qui se tiendra du 21 au 23 mars 2023 à l’Eurexpo Lyon France.

Lors de l’exposition, BLUETTI présentera sa dernière gamme de solutions de stockage d’énergie de pointe, notamment des stations d’énergie portables, des panneaux solaires et d’autres systèmes énergétiques intelligents pour la maison. BLUETTI est impatient de rencontrer plus de 30 000 participants de l’industrie de l’énergie et de présenter son engagement à fournir des solutions énergétiques durables et fiables aux consommateurs du monde entier.

« Nous sommes ravis de participer au Salon BePositive et avons hâte de présenter notre dernière gamme de solutions énergétiques », a déclaré un porte-parole de BLUETTI. « Notre mission est de donner aux particuliers et aux entreprises les moyens de disposer de solutions énergétiques durables et fiables, et cette exposition présente une excellente occasion de se connecter avec des personnes et des entreprises partageant notre vision. »

L’équipe d’experts de BLUETTI sera à disposition pour répondre à toutes les questions et fournir des informations sur leurs produits, services et nouvelles initiatives.

Ne manquez pas l’occasion de voir les solutions énergétiques innovantes et durables de BLUETTI en action au Salon BePositive. Rendez-vous sur le stand numéro 2.1K08 et découvrez comment BLUETTI est en train de changer le visage de l’industrie de l’énergie.

À propos de BLUETTI

Depuis le début, BLUETTI a essayé de rester fidèle à un avenir durable grâce à des solutions de stockage d’énergie verte pour une utilisation en intérieur et en extérieur tout en offrant une expérience éco-responsable exceptionnelle pour nos foyers et notre monde. C’est pourquoi BLUETTI est présent dans plus de 70 pays et est approuvé par des millions de clients à travers le monde. Pour plus d’informations, veuillez visiter BLUETTI en ligne à l’adresse https://fr.bluettipower.eu/