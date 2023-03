Les gens améliorent leur jeu Tinder avec une fuite Facebook LLaMA AI

Bien que vous puissiez utiliser des modèles d’IA pour améliorer vos lettres de motivation et vos essais, certaines personnes ont une vision différente du cas d’utilisation de l’IA. L’une des grandes nouvelles récentes dans ce domaine tourne autour de l’IA divulguée de Facebook. Nommé Facebook LLaMA, les gens l’utilisent pour générer du texte qui améliore leur jeu Tinder.

Maintenant, il n’y a aucune information concrète quant à savoir si les participants obtiennent un succès tangible. Cependant, cela montre que Facebook LLaMA est toujours utilisé dans la nature après que l’entreprise a perdu le contrôle. Et n’oublions pas que vous pouvez toujours former une IA pour vous améliorer et peut-être assurer de belles rencontres sur la plateforme de rencontres.

Libérer le plein potentiel de Tinder avec Facebook LLaMA

Il est indéniable que le LLaMA de Facebook n’est pas aussi bon que le dernier GPT4 d’OpenAI. Pour vous renseigner, le GPT4 est sorti la semaine dernière, et il est livré avec de nombreux garde-corps et empêche les utilisateurs de demander au modèle de générer toutes sortes de matériaux. Mais il générera un excellent texte pour les profils Tinder si vous le lui demandez.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Pour être exact, en comparaison, GPT4 fera un meilleur travail de création de textes pour votre profil de rencontre. Cependant, le modèle Facebook LLaMA divulgué n’a aucune protection en place. Cela indique que vous pourrez l’expérimenter comme bon vous semble. Et il vient peut-être de lancer des rencontres avec l’IA.

Cela dit, le Facebook LLaMA divulgué a vu d’autres cas d’utilisation. Par exemple, Alfredo Ortega, un ingénieur logiciel, a créé un bot Discord avec. Et selon lui, « Le plan est de développer une série d’invites pour que l’IA vous ‘aide’ à établir une conversation. Je pense que cela peut encourager de nombreuses personnes à commencer à discuter »,

Ortega a même prévu d’utiliser le modèle de fuite Facebook LLaMA pour générer des matériaux pour Tinder. Il déclare que le but de cette chaîne est de mener des recherches continues. Et ce n’est pas comme les autres recherches. Au lieu de cela, cela conduira à découvrir le plus petit modèle LLM capable « d’organiser un rendez-vous avec un humain, une femme ou un homme ».