Un astéroïde nouvellement découvert manquera la Terre le 25 mars, mais risque de nous frapper en 2026

L’astéroïde de 60 mètres 2023 DZ2 passera devant la Terre le 25 mars à moins de la moitié de la distance de la Lune. En 2026, il a une petite chance de toucher notre planète.

Un astéroïde découvert en février effectuera un passage rapproché vers la Terre le 27 mars 2023, tandis qu’une faible probabilité d’impact avec la surface de notre planète est attendue pour le même mois de 2026. Le protagoniste de ces visites est la « pierre de l’espace » 2023 DZ2, découverte le 27 février 2023 depuis l’île de La Palma (Canaries – Espagne) par l’observatoire Roque de los Muchachos, alors qu’elle se trouvait à une distance d’environ 15 millions de kilomètres . Grâce au télescope Isaac Newton, elle a été interceptée par les astronomes Ovidiu Vaduvescu, Freya Barwell et Kiran Jhass du projet EURONER.

L’astéroïde 2023 DZ2 a une taille estimée à environ 60 mètres (entre 43 et 97 mètres), comme le soi-disant « Colisée carré », le Palazzo della Civiltà Italiana ou Palazzo della Civiltà del Lavoro construit dans le quartier € de Nice. Ce sont des dimensions non négligeables, puisqu’en cas d’impact contre la Terre cela provoquerait localement des dégâts très importants. Qu’il suffise de dire qu’une pierre spatiale de 100 mètres, selon les prévisions des experts, suffirait à raser toute la ville de New York, causant des millions de morts en quelques instants. 2023 DZ2 est trois fois plus gros que l’astéroïde qui a explosé dans le ciel de la Russie en 2013, le soi-disant « météore de Tcheliabinsk », qui a causé 1 500 blessés et dégâts dans une zone très vaste (heureusement peu peuplée).

Comme précisé, le 27 mars 2023 l’astre fera un passage assez proche de la Terre, passant à environ 170 mille kilomètres de nos têtes, soit moins de la moitié de la distance moyenne qui nous sépare de la Lune (384 mille kilomètres). L’astéroïde, selon les données du Near Earth Coordination Center de l’Agence spatiale européenne (ESA), touchera la planète exactement à 12h15 heure française, à une vitesse de plus de 32 000 kilomètres par heure. Le passage de 2023 sera absolument sûr, alors qu’il y a une (petite) chance d’impacter la surface de la terre prévue le 27 mars 2026. Bien que dans les premiers calculs, on pensait qu’il avait 1 chance sur 621 de toucher notre planète – faible mais absolument à ne pas sous-estimer – les dernières données sont bien plus rassurantes. Comme le rapporte le Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, en effet, grâce aux analyses les plus récentes des trajectoires, il n’y a qu’une probabilité de 0,0014% qu’il heurte la Terre, soit environ 1 sur 71 000 . Bref, rassurez-vous, même si des investigations complémentaires seront nécessaires pour déterminer plus précisément les paramètres orbitaux et la trajectoire de la pierre spatiale.

L’astéroïde 2023 DW a également récemment fait la une des journaux, qui jusqu’à il y a quelques jours avait une chance sur 625 de toucher la Terre le 14 février 2046, le jour de la Saint-Valentin. Selon les dernières estimations, le risque d’impact de l’astre, d’un diamètre estimé à environ 50 mètres, a considérablement diminué : la probabilité est en effet de 1 sur 4 500. Nous ne devrions pas prendre de risques, même dans quelques décennies. Ce qui est certain, c’est qu’il y a environ 30 000 corps célestes en orbite autour de la Terre (y compris les astéroïdes et les comètes) et 1 500 sont inclus dans la liste des objets potentiellement dangereux (PHO) ; en cas d’impact, les dégâts régionaux ou nationaux seraient catastrophiques, étant donné qu’ils ont un diamètre minimum de 150 mètres.

Nous sommes à l’abri pour les prochaines décennies, du moins des objets que nous connaissons déjà, mais les scientifiques savent que ce n’est qu’une question de temps avant que la Terre ne soit ciblée par un grand corps céleste. C’est précisément pour cette raison que les premières missions de défense planétaire sont menées, comme le DART, grâce auquel il a récemment été démontré qu’il est possible de dévier un astéroïde sur une trajectoire de collision avec notre planète. Il est essentiel d’être prêt, car tôt ou tard l’humanité devra faire face à une catastrophe naturelle de ce type.

