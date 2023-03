La NASA présente les nouvelles combinaisons spatiales de la mission Artemis sur la lune

Fabriqués par Axiom Space, ils seront portés par les astronautes qui reviendront laisser leurs empreintes sur le sol lunaire.

Le prototype de la combinaison spatiale Artemis III, l’AxEMU. Crédit : NASA, Axiom Space.

Les astronautes de la mission Artemis 3 qui ramènera les humains sur la Lune porteront les nouvelles combinaisons spatiales fabriquées par la société privée Axiom Space. C’est ce qu’a annoncé l’agence spatiale américaine lors d’un événement au Space Center de Houston, au Texas, au cours duquel le premier prototype d’une combinaison spatiale de nouvelle génération a été présenté. Appelée AxEMU, acronyme d’Axiom Extravehicular Mobility Unit, la nouvelle combinaison est conçue pour être sûre, flexible et capable de résister aux températures extrêmes rencontrées au pôle sud lunaire, où les astronautes devraient atterrir en 2025.

La nouvelle combinaison spatiale des astronautes sur la Lune

Développée sur la base du prototype xEMU de la NASA, la nouvelle combinaison spatiale intègre les dernières technologies, assurant une plus grande mobilité et une meilleure protection contre les dangers de la Lune que les combinaisons spatiales Apollo. La nouvelle combinaison est également conçue pour « s’adapter à un large éventail de membres d’équipage, couvrant au moins 90% de la population masculine et féminine des États-Unis », a déclaré la NASA dans un communiqué. Cela reflète les plans de l’Agence spatiale américaine d’atterrir la première femme sur la lune dans le cadre de la mission Artemis 3.

Au cours de l’événement, l’ingénieur Axiom Jim Stein a enfilé la nouvelle combinaison AxEMU, marchant autour de la scène à l’aide d’une canne qui sera probablement utilisée pour maintenir l’équilibre et faciliter l’exploration de la surface lunaire. Stein a indiqué la présence de phares de chaque côté du casque, ainsi qu’une caméra haute définition et un sac à dos contenant le système de survie des astronautes. Il a également effectué des squats latéraux et des fentes, et s’est penché comme pour ramasser quelque chose sur le sol, pour montrer la flexibilité des combinaisons spatiales nouvellement développées.

Les combinaisons spatiales Artemis 3 ne seront pas noires

Pour le moment, le prototype présenté lors de l’événement était noir, avec des inserts orange et bleu, mais ces couleurs n’apparaîtront pas lors des missions spatiales réelles. Les combinaisons spatiales réelles pour les missions sur la Lune seront très probablement entièrement blanches « pour garder les astronautes en sécurité et au frais lorsqu’ils travaillent dans l’environnement difficile de l’espace », a écrit la NASA sur Twitter.

S’adressant aux journalistes plus tard, Russell Ralston, directeur adjoint du programme pour les activités extravéhiculaires chez Axiom Space, a expliqué que le prototype porté lors de l’événement avait une couche de couverture qui est utilisée pour les tests au sol et la formation, ajoutant que c’est « comme porter une veste », un couche de tissu qui protège les couches intérieures de la combinaison. En réponse à une question, le responsable du programme d’activités extravéhiculaires d’Axiom Space, Mark Greeley, a admis que la couche de superposition était également utilisée pour protéger les informations sensibles. « Nous sommes en concurrence avec Collins [Aersospace] – a déclaré Greeley – il y a donc des choses que nous n’avons pas révélées sous le costume qui appartiennent à Axiom ».

Les nouvelles combinaisons pour les futures missions vers la Lune seront testées par des astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) qui les testeront en vue de la prochaine mission Artemis 3, qui, comme mentionné, ramènera les humains sur le sol lunaire au plus tôt. que 2025. L’architecture de la combinaison, a ajouté Greeley, sera essentiellement la même pour l’exploration lunaire et le travail en orbite terrestre basse, à l’exception de différentes bottes et gants.

Mais la vraie nouveauté réside dans l’utilisation de tissus, en particulier l’utilisation d’une « couche isolante beaucoup plus complexe », a déclaré Ralston, qui a une « variété de couches prises en sandwich et laminées à l’intérieur » pour aider à isoler. Pour faire face à l’excès de chaleur, la combinaison est conçue pour en émettre la majeure partie, à l’exception des bottes, qui ont des matériaux isolants pour les empêcher de devenir trop chauds ou trop froids.

