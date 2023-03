Mise à jour WhatsApp : cette nouvelle fonctionnalité ajoutera un DP personnalisé à votre profil

Êtes-vous déjà fatigué de recevoir des mises à jour trop fréquentes de WhatsApp ? Eh bien, je vous suggère de ne pas le faire, car ils ne vont pas arrêter de venir. WhatsApp n’essaie pas seulement d’avoir la meilleure application de messagerie instantanée, ils essaient également de s’assurer que votre application préférée vous sert très bien.

Les mises à jour WhatsApp sont toujours accompagnées de nouvelles fonctionnalités qui rendront l’application plus facile, efficace et sécurisée à utiliser. En un mot, les mises à jour de WhatsApp sont principalement destinées aux utilisateurs finaux comme vous et moi.

WhatsApp va introduire la fonctionnalité d’icône de profil

En parlant d’avantages, une nouvelle mise à jour arrive pour rendre les choses beaucoup plus faciles. WhatsApp essaie d’aider les utilisateurs à identifier les contacts aussi facilement et rapidement que possible. Récemment, la société a publié une mise à jour qui remplace les numéros de téléphone par des noms d’utilisateur dans les discussions de groupe. WhatsApp souhaite améliorer cette fonctionnalité avec des images d’affichage personnalisées.

Selon WABetainfo, la plateforme de messagerie travaille actuellement sur la mise à jour version 2.23.6.12. La nouvelle fonctionnalité s’appellerait les icônes de profil et est actuellement disponible pour les bêta-testeurs pour la tester dans les discussions de groupe.

Actuellement, cette fonctionnalité est en cours de développement pour les utilisateurs d’Android, mais la version bêta est déjà disponible pour les utilisateurs d’iOS.

Comment utiliser la fonction d’icône de profil WhatsApp

Pour voir cette fonctionnalité en action, les utilisateurs devront d’abord ouvrir des discussions de groupe. Avec cette fonctionnalité, vous vous rendrez compte que tous les utilisateurs qui ont caché leurs photos de profil ou qui n’ont pas de photos de profil n’auront pas de photos de profil personnalisées. Cela aidera à identifier facilement chaque utilisateur dans une conversation de groupe.

Une façon dont cette fonctionnalité deviendra très utile serait les groupes où certains utilisateurs ont le même nom. Étant donné que WhatsApp remplace les numéros de téléphone par des noms d’utilisateur, il sera assez difficile d’identifier les utilisateurs avec les mêmes noms d’utilisateur. Grâce à la fonction d’icône de profil, l’identification de ces membres sera moins compliquée.

