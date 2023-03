Motorola Moto Razr 2023, un vrai défi pour le Samsung Galaxy Z Flip

Les téléphones pliables sont devenus la nouvelle concurrence dans le monde des smartphones ces derniers temps. Cependant, si vous comparez la part de marché des entreprises concurrentes, cela ne ressemble même pas à une concurrence. C’est parce que Samsung est loin devant, et il est quasiment intouchable dans cette catégorie. Près de 8 téléphones pliables sur 10 que vous verrez sont fabriqués par Samsung et ce n’est pas vraiment une surprise. Samsung est le fabricant de téléphones le plus populaire au monde. Ainsi, vous pouvez facilement répertorier la popularité comme l’un des principaux moteurs de la grande part de marché pliable de l’entreprise.

Outre la popularité, il est indéniable que la société sud-coréenne fabrique l’un des meilleurs smartphones pliables du marché. Cependant, d’autres fabricants essaient de faire mieux afin d’obtenir une part du gâteau. À ce stade, il ne leur reste plus qu’à augmenter leurs parts de marché en réduisant celle de Samsung. Pour ce faire, ils doivent fabriquer des pliables qui sont égaux ou meilleurs que ceux fabriqués par Samsung.

Motorola vise à concurrencer le Samsung Galaxy Z Flip avec le Moto Razr 2023

Cela semble être l’approche que Motorola adopte actuellement. Le fabricant de téléphones appartenant à Lenovo fabrique l’un des meilleurs téléphones pliables. En fait, c’est l’une des entreprises qui a lancé les premiers smartphones pliables. Ainsi, vous ne pouvez pas minimiser leurs capacités lorsqu’il s’agit de fabriquer de superbes téléphones pliables.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

L’année dernière, Motorola a lancé l’édition Moto Razr 2022 avec de superbes fonctionnalités et spécifications. Cette année, la société se prépare à lancer une nouvelle édition avec un look et un design complètement différents de son prédécesseur.

Sur une photo en direct que nous avons repérée en ligne, nous pouvions voir un design passionnant avec un panneau inférieur rouge et des boutons rouges assortis. Contrairement à la conception de charnière encombrante de l’édition 2022, Motorola semble changer cela en un design plus sophistiqué.

Selon l’image de 91Mobiles, l’appareil détectera une configuration à double caméra arrière alignée horizontalement avec la lampe de poche LED.

Caractéristiques du Moto Razr 2023

Il n’y a pas assez d’informations sur les spécifications pour que nous puissions les partager actuellement. Cependant, il y a une chose dont nous pouvons être sûrs. Étant donné que l’édition 2022 est livrée avec la puce Snapdragon 8+ Gen 1, nous pouvons être sûrs que l’édition 2023 comportera la puce Snapdragon 8 Gen 2.

Contrairement au Galaxy Z Flip de Samsung, le Razr 2023 de Motorola sera également livré avec un chargeur rapide dans la boîte avec un étui de téléphone. Selon toutes les normes, le Moto Razr 2023 sera un concurrent direct du Samsung Galaxy Z Flip avec sa conception, ses spécifications et ses fonctionnalités.

Source / Via : GsmArena