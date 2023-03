Oiseau très rare disparu il y a 24 ans redécouvert dans une forêt dense à Madagascar

Deux spécimens de bulverde sombre ou tétraka brun, petits oiseaux chanteurs disparus depuis 24 ans, ont été repérés à Madagascar lors d’une expédition. L’espèce était parmi les dix plus recherchées par les ornithologues.

Crédit : John C Mittermeier

24 ans après sa dernière observation, une magnifique espèce d’oiseau chanteur a été redécouverte à Madagascar, le bulgreen sombre ou tétraka brun (Xanthomixis tenebrosa). Ce petit passereau au plumage olive et à la gorge jaune a été inclus dans la liste des « 10 oiseaux disparus les plus recherchés », une liste élaborée par l’organisation Search for Lost Birds née de la collaboration d’importantes associations telles que BirdLife International, Re:wild et American Conservatoire des oiseaux. Seuls les oiseaux qui n’ont pas été aperçus depuis au moins 10 ans sont inclus.

Bien qu’il n’ait pas été revu depuis 1999, le bulgreen sombre était et est officiellement classé Vulnérable (code VU) dans la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Cela indique qu’il n’a pas été considéré comme en danger immédiat d’extinction. Cependant, une espèce peut être considérée comme éteinte lorsqu’aucune observation n’a été faite depuis au moins 50 ans. Heureusement, ce n’était pas le cas du splendide oiseau chanteur, dont deux spécimens ont été identifiés entre fin 2022 et début 2023.

Les experts de la Fondation Peregrine, dédiée précisément à la protection des oiseaux, ont mené une expédition à Madagascar avec deux équipes spécifiquement pour rechercher cette magnifique espèce endémique des forêts tropicales luxuriantes du nord-est du pays africain (c’est-à-dire il ne vit que là-bas et partout ailleurs dans le monde). Les volontaires se sont concentrés dans l’aire protégée COMATSA (Corridor Marojejy Tsaratanana) qui relie le parc national de Marojejy et le parc naturel de Tsaratanana, où il a été aperçu pour la dernière fois. Lors d’une randonnée dans une zone montagneuse accidentée près d’Andapa, les ornithologues ont réalisé qu’une partie importante de la forêt avait été convertie en fermes pour la production de vanille, malgré le statut d’aire protégée en raison de la richesse de la biodiversité.

Crédit : John C Mittermeier

Après la montée exigeante et infructueuse, la « chasse » fut décidément plus heureuse au retour. L’oiseau a en effet été repéré dans un sous-bois dense près d’une rivière, à une altitude inférieure à celle initialement estimée. Le spécimen a été localisé et photographié par le Dr John C. Mittermeier, qui dirige le programme Lost Birds à l’American Bird Conservancy. Le lendemain, pour confirmer son espèce, l’oiseau a été capturé, mesuré et analysé en détail, avant d’être relâché dans son habitat naturel. Pendant ce temps, deux autres experts en ont aperçu un autre dans la péninsule de Masoala : « Voir l’oiseau pour la première fois était vraiment une surprise », a déclaré Armand Benjara, l’un des directeurs de la Fondation Peregrine, dans un communiqué. « Toute notre équipe était extrêmement heureuse et enthousiaste », a ajouté l’ornithologue.

« Maintenant que nous avons trouvé le tétraka brun et mieux compris son habitat, nous pouvons le rechercher dans d’autres parties de Madagascar et apprendre des informations importantes sur son écologie et sa biologie », a déclaré le Dr Lily-Arison Rene de Roland, directrice du programme Madagascar de The Peregrine Fund et chef de l’expédition. « Il y a encore beaucoup de biodiversité à découvrir à Madagascar », commente l’expert. De plus, l’État insulaire africain est un véritable trésor de biodiversité, étant donné que plus de 90% des espèces présentes sont endémiques et ne peuvent donc être vues nulle part ailleurs dans le monde. Cependant, les espèces uniques et précieuses de Madagascar sont fortement menacées par la déforestation, c’est pourquoi les experts se battent pour la création d’autant d’aires protégées que possible.

Les ornithologues pensent que l’insaisissable bulgreen sombre est insaisissable depuis tant d’années car il vit près des rivières; l’observation des oiseaux dans les forêts tropicales, en effet, se fait en écoutant les chants des oiseaux et il est difficile de se positionner à proximité du bruit d’une rivière. L’équipe retournera dans la région l’automne prochain pour recueillir des informations pendant la saison de nidification des passereaux. Récemment les chercheurs de « The Search for Lost Birds », ont également redécouvert en Papouasie-Nouvelle-Guinée le très rare pigeon faisan à nuque noire (Otidiphaps nobilis insularis), une sous-espèce disparue depuis 140 ans.

