The Last of Us Part 1 aura des fonctionnalités spécifiques au PC, mais votre plate-forme peut-elle l’exécuter ?

Il semble que le port PC de The Last of Us Part 1 prend une éternité, n’est-ce pas? Eh bien, le fait est que ce n’est pas seulement un port de console pour le PC. Au lieu de cela, Naughty Dog est occupé à concevoir le jeu spécifiquement pour PC. Cela indique que le jeu viendra avec une foule de nouvelles fonctionnalités.

Néanmoins, après plusieurs retards, Last of Us Part 1 sortira enfin sur PC le 28 mars. Et Naughty Dog vient de publier la configuration matérielle minimale, recommandée et autre pour le jeu. D’après ce qu’il semble, le jeu va être assez exigeant.

Fonctionnalités spécifiques au PC de The Last of Us Part 1

Avant d’entrer dans les listes de spécifications recommandées, explorons d’abord ce que Naughty Dog réserve aux joueurs sur PC. Comme vous l’avez peut-être deviné, la version PC de The Last of Us part 1 prendra en charge la résolution 4K et pourra fonctionner aux formats 21:9 et 32:9.

En plus de cela, le jeu est configuré pour offrir une prise en charge de la mise à l’échelle de l’IA avec Nvidia DLSS et AMD FSR 2.2. Mais ce ne sont là que quelques fonctionnalités spécifiques au PC que le jeu a à offrir. The Last of Us Part 1 aura également une qualité de texture, des reflets, des ombres, une occlusion ambiante réglables et bien d’autres.

La version PC de Last of Us Part 1 prendra également en charge une large gamme de contrôleurs. Cela inclut Sony DualSense, qui offrira « un retour haptique et des déclencheurs dynamiques » via des connexions filaires. Et, bien sûr, vous pouvez effectuer un « remappage de contrôle total » pour le clavier et la souris.

Sur le blog PlayStation, Naughty Dog dit que l’équipe a travaillé dur sur le port PC The Last of US Part 1. Et depuis la sortie de la version PS5, ils écoutent les retours des joueurs. Pour cette raison, la version PC aura plusieurs corrections de bugs et améliorations tout au long du jeu.

Configuration matérielle requise pour The Last of Us Part 1 PC

Exigences minimales (paramètres bas, 30 FPS @ 720p)

Processeur : AMD Ryzen 5 1500X ou Intel Core i7-4770K

GPU : AMD Radeon 470 (4 Go) ou Nvidia GeForce GTX 970 (4 Go) ou 1050 Ti (4 Go)

RAM : 16 Go

Stockage : SSD de 100 Go

Liste du matériel recommandé (paramètres élevés, 60 FPS @ 1080p)

Processeur : AMD Ryzen 5 3600X ou Intel Core i7-8700

GPU : AMD Radeon RX 5800 XT (8 Go) ou 6600 XT (8 Go) ou Nvidia GeForce RTX 2070 Super (8 Go) ou RTX 3060 (8 Go)

RAM : 16 Go

Stockage : SSD de 100 Go

Performances (Paramètres élevés, 60 FPS @ 1440p)

Processeur : AMD Ryzen 5 5600X ou Intel Core i7-9700K

Carte graphique : AMD Radeon RX 6750XT ou Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

RAM : 32 Go

Stockage : SSD de 100 Go

Ultra (Paramètres Ultra, 60 FPS @ 4K)

Processeur : AMD Ryzen 9 5900X ou Intel Core i5-12600K

GPU : AMD RX 7900XT (qualité FSR) ou Nvidia GeForce RTX 4080

RAM : 32 Go

Stockage : SSD de 100 Go

Vous devrez également installer votre PC sur Windows 10 64 bits, version 1909 ou plus récente. Et selon Naughty Dog, le PC Last of Us Part 1 vous apportera la même expérience de jeu de base que la version PS5. Ainsi, vous ne manquerez pas la campagne primée du jeu. Cela indique également que vous aurez accès au chapitre DLC Left Behind et à des modes supplémentaires tels que le mode Permadeath, le mode Speedrun et le mode Photo.

Naughty Dog a par ailleurs déclaré que la version PC viendra avec la suite de fonctionnalités d’accessibilité de Last of Us part 1. Cela indique que les joueurs auront toute liberté pour ajuster l’expérience en fonction de leurs préférences et de leurs besoins.

Votre PC répond-il aux exigences ? Si tel est le cas, vous pouvez pré-acheter le jeu sur Epic Games et Steam.