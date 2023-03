Les singes créent des « outils » identiques à ceux des premiers hominidés : des théories évolutives à revoir

Lorsque les macaques d’un parc thaïlandais cassent des noix avec des pierres, ils créent des éclats pratiquement identiques aux outils des premiers hominidés. Peut-être sommes-nous arrivés à des conclusions un peu hâtives en attribuant la construction volontaire de certains objets à nos ancêtres.

Crédit : Proffitt et al, 2023

Les singes qui utilisent des pierres pour casser des noix créent des copeaux et des fragments qui ressemblent de façon frappante aux artefacts trouvés sur les premiers sites archéologiques d’hominidés. Ils sont si similaires qu’en regardant l’ensemble des échantillons collectés par les primatologues, il est très facile de tomber dans l’illusion ; qui, en regardant l’image en tête d’article, ne croirait pas avoir affaire à des outils préhistoriques créés il y a des millions d’années par nos ancêtres ? Pourtant, ce sont des objets créés accidentellement par des macaques cynomolgus (Macaca fascicularis) dans le parc national de Phang Nga, en Thaïlande. Cette découverte poussera probablement les anthropologues non seulement à réévaluer certaines de ces découvertes, mais surtout à reformuler les théories qui ont conduit les premiers hominidés à fabriquer des outils.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques allemands de l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutive a démontré que les singes créent des éclats et des fragments de pierre très similaires aux outils des premiers hominidés, comme ceux trouvés dans les sites archéologiques d’Afrique de l’Est. le département de biologie de la faculté des sciences de l’université Chulalongkorn de Bangkok (Thaïlande). Les chercheurs, coordonnés par le Dr Tomos Proffitt, primatologue au Groupe de recherche sur les primates technologiques de l’Université de Leipzig, sont parvenus à leurs conclusions après avoir longuement analysé le comportement des macaques cynomolgus – également connus sous le nom de macaques de Buffon ou de Java – dans le parc Thai .

Un macaque utilisant une pierre pour casser la coquille d’une noix. Crédit : Lydia V. Luncz

Comme indiqué, pour casser la coque des noix et en extraire l’amande ces singes utilisent des pierres, exploitées comme enclumes et marteaux. Lors des opérations de concassage les pierres se cassent et se fendillent, donnant vie à des fragments plats, pointus et dentelés qui n’ont rien à envier aux véritables outils à hominidés, comme le « chopper » en silex, utilisé depuis la fin du Tertiaire. Un aspect intéressant est que les macaques, après avoir mangé, laissent un grand nombre de ces objets sur le sol ; ceci suggère que les échantillons trouvés dans les sites archéologiques pourraient être le résultat d’une opération similaire, réalisée à la fois par nos ancêtres directs mais aussi par d’autres primates. De plus, l’idée que les premiers hominidés aient pu créer ces puces en connaissance de cause, du moins au début, peut être remise en question : en utilisant les pierres comme des macaques, en effet, ils auraient pu les créer de manière totalement aléatoire. Ce n’est que plus tard qu’ils se sont rendu compte qu’ils étaient excellents pour couper la peau et la viande des animaux chassés.

« La capacité de créer intentionnellement des éclats de pierre tranchants est considérée comme un point crucial dans l’évolution des hominidés, et comprendre comment et quand cela s’est produit est une question énorme qui est généralement étudiée à travers l’étude d’artefacts et de fossiles du passé. Notre étude montre que la fabrication d’outils en pierre n’est pas propre aux humains et à nos ancêtres », a déclaré le Dr Proffitt dans un communiqué de presse. « Le fait que ces macaques utilisent des outils en pierre pour travailler les noix n’est pas surprenant, car ils utilisent également des outils pour ouvrir différents mollusques. Ce qui est intéressant, c’est qu’en faisant cela, ils produisent accidentellement leur propre dossier archéologique substantiel qui est en partie impossible à distinguer de certains artefacts d’hominidés », a-t-il ajouté.

Devant cette découverte, on peut douter que des conclusions peut-être un peu hâtives aient été tirées en attribuant la construction volontaire de certains outils à nos ancêtres, pour cette raison au moins dans certains cas les échantillons ont pu être réanalysés, ainsi que les sites archéologiques dont ils ont été extraits. Ce n’est pas un hasard si les comparaisons avec les découvertes lithiques du Plio-Pléistocène, remontant à une période comprise entre 3,3 et 1,56 millions d’années, sont si similaires qu' »en l’absence d’observations comportementales, les découvertes produites par les singes seraient probablement identifiées comme créé par l’homme et interprété comme preuve de la production intentionnelle d’outils ». Les détails de la recherche fascinante « Les macaques sauvages défient l’origine de la production intentionnelle d’outils » ont été publiés dans la revue ScienceAdvances.

