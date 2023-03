Meilleurs gestionnaires de mots de passe pour enregistrer les informations d’identification de vos comptes en ligne

Il y a trop de sites et d’applications auxquels nous nous inscrivons. Lorsque nous nous connectons, nous choisissons les informations d’identification qui sont dans nos têtes. Lorsque nous pensons aux mots de passe, nous essayons d’en choisir des faciles à retenir mais forts en même temps. Je pense que la plupart d’entre vous font la même chose que moi. Nous avons créé un mot de passe fort et l’utilisons pour tous les comptes. Il en va de même pour votre nom de connexion. En termes simples, si les pirates veulent accéder à nos comptes, ils n’ont qu’à pirater l’un d’entre eux. C’est la réalité. Bien sûr, nous n’excluons pas la possibilité que certains d’entre vous utilisent des gestionnaires de mots de passe. Bien que ce ne soit pas un moyen sûr à 100% de sécuriser vos données/informations, cela fonctionne mieux que la liste de mots de passe que je conserve sur mon ordinateur (je suis sérieux).

J’aimerais citer Kevin Lee, un chercheur.

« Un gestionnaire de mots de passe est un outil qui stocke et génère vos identifiants de connexion pour vos comptes en ligne », explique Lee.

En d’autres termes, les gestionnaires de mots de passe stockent les noms de connexion et les mots de passe et les « mémorisent » à notre place.

En fait, il existe des tonnes de gestionnaires de mots de passe. Certains d’entre eux sont même préinstallés sur votre navigateur. C’est donc un vrai casse-tête de trouver un bon gestionnaire de mots de passe. Nous vous recommandons donc la liste ci-dessous, dressée par nos amis de nbcnews.

C’est l’un des meilleurs gestionnaires de mots de passe qui aide les utilisateurs à stocker et gérer leurs mots de passe, informations de carte de crédit, etc. Il permet aux utilisateurs de générer des mots de passe forts et uniques pour leurs comptes et de les stocker dans un coffre-fort crypté. Les utilisateurs peuvent accéder à leurs mots de passe et à d’autres données à l’aide d’un seul mot de passe principal ou d’une authentification biométrique.

L’un des points forts de 1Password est sa capacité à synchroniser les données sur de nombreux appareils et plates-formes. Cela garantit que les utilisateurs peuvent accéder à leurs mots de passe et à d’autres données depuis n’importe quel appareil. L’outil fonctionne également avec les navigateurs populaires et peut remplir automatiquement les identifiants de connexion, ce qui permet aux utilisateurs d’économiser du temps et des efforts.

1Password offre également d’autres fonctionnalités, telles que le partage de mots de passe et de données avec des membres de l’équipe de confiance et la sécurisation du stockage des documents et des notes.

Comme de nombreux gestionnaires de mots de passe, Bitwarden aide les utilisateurs à stocker et à gérer leurs mots de passe et autres données. C’est un logiciel open source. Ainsi, n’importe qui peut revoir son code. Il permet aux utilisateurs de créer des mots de passe forts et uniques pour leurs comptes et de les stocker dans un coffre-fort crypté. Comme celui ci-dessus, cet outil prend en charge diverses méthodes d’authentification.

Bitwarden fonctionne sur plusieurs plates-formes, y compris les systèmes d’exploitation de bureau et mobiles et les navigateurs Web. Il prend également en charge l’authentification à deux facteurs et peut générer des mots de passe à usage unique pour plus de sécurité.

L’interface utilisateur de Bitwarden est simple et facile à utiliser. Il permet aux utilisateurs d’organiser leurs mots de passe et autres données dans des dossiers et des balises, ce qui facilite la recherche de ce dont ils ont besoin. Vous pouvez l’ajouter à votre navigateur et il remplira automatiquement les identifiants de connexion, ce qui vous fera gagner du temps.

Outre les mots de passe, vous pouvez également stocker divers documents et notes dans Bitwarden.

Comme ci-dessus, Keeper prend en charge presque tous les types de stockage de mot de passe. Nous voulons dire qu’en plus des mots de passe, vous pouvez également protéger d’autres données. Il permet aux utilisateurs de générer des mots de passe forts et uniques pour leurs comptes. Pour y accéder, vous pouvez soit utiliser un mot de passe principal, soit choisir l’un des nombreux autres moyens, tels que les empreintes digitales, etc.

Keeper inclut des fonctionnalités de sécurité avancées telles que l’authentification à deux facteurs, la connexion biométrique et le stockage sécurisé des fichiers. L’outil propose également une fonctionnalité appelée Keeper DNA, qui utilise de nombreux facteurs pour authentifier l’identité d’un utilisateur et interdire aux pirates d’accéder à vos données.

L’interface de Keeper est intuitive et facile à naviguer, avec des fonctionnalités telles que des dossiers et des balises pour organiser les mots de passe et les données. Il s’intègre aux navigateurs populaires et peut remplir automatiquement les identifiants de connexion, ce qui permet aux utilisateurs d’économiser du temps et des efforts.

Dashlane est un gestionnaire de mots de passe et une application de portefeuille numérique qui stocke et gère les mots de passe des utilisateurs, les informations de paiement et d’autres données sensibles. Il peut fonctionner à la fois sur les ordinateurs de bureau et sur les appareils mobiles.

Dashlane fournit un certain nombre de fonctionnalités pour aider les utilisateurs à améliorer leur sécurité en ligne, telles que la création de mots de passe forts, la détection des violations de mot de passe, etc. Il comprend également un changeur de mot de passe qui peut mettre à jour les mots de passe sur les sites Web pris en charge.

En plus de ses fonctionnalités de gestion des mots de passe, Dashlane propose également un portefeuille numérique qui peut stocker des informations sur les cartes de crédit et de débit, des documents d’identification personnelle et d’autres données sensibles. L’application peut remplir des données de paiement et personnelles lorsque les utilisateurs effectuent des achats en ligne.

Les gestionnaires de mots de passe sont-ils vraiment utiles ?

Il y a au moins une raison pour laquelle vous devriez utiliser un gestionnaire de mots de passe. Ils vous évitent de commettre l’erreur la plus courante lors de la création d’un nouveau mot de passe – vous ne pensez pas à la facilité de mémorisation, vous pensez à quel point il devrait être fort. Bien sûr, ils vous aident également à éviter d’utiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes.