Que sont les « super cochons » et pourquoi les experts parlent d’une menace difficile à arrêter

Incroyablement intelligents, très insaisissables et capables de survivre à des climats particulièrement froids : les experts les appellent des « super porcs », un type de porc qui, du Canada, se dirige vers les pays du nord des États-Unis, où ils pourraient constituer une menace importante pour les indigènes. faune. Ces animaux sont d’une race hybride créée dans les années 80 par l’homme en croisant des sangliers avec des porcs domestiques pour avoir des spécimens plus gros et qui donnaient plus de viande, mais qui au fil du temps se sont échappés des fermes, se répandant rapidement à travers le Canada et venant maintenant inquiéter aussi les États. Les grandes dimensions (un « super cochon » dépasse les 300 kg) rendent ces animaux capables de résister même aux hivers froids de l’ouest canadien, où le vent peut souffler même à -50 °C.

Le problème du porc n’est pas nouveau au Canada, ainsi qu’aux États-Unis, qui abritent actuellement environ 6 millions de porcs sauvages, bien que ces animaux ne soient pas originaires de la région, mais aient été introduits au XVIe siècle. Selon Fortune, les dégâts causés par ces animaux s’élèvent à environ 2,5 milliards de dollars par an mais, avec l’arrivée de ces « super cochons », ces coûts pourraient bientôt augmenter.

Leur capacité à survivre dans des environnements glacés, qui dans le passé a limité la propagation des porcs sauvages dans des états plus froids, alimente également de nouvelles préoccupations. Cela est dû à leur constitution génétique, qui est un mélange d’ADN de porc domestique et de sanglier, qui a donné naissance à de gros porcs beaucoup plus résistants et capables de survivre et de se reproduire à des températures qui tueraient le bétail. « À l’époque, tous les experts disaient : ‘Eh bien, ne vous inquiétez pas. Si un cochon ou un sanglier sauvage s’est déjà échappé d’une ferme, il n’y a aucun moyen qu’il survive à un hiver de l’Ouest canadien. Il gèlerait à mort – a déclaré au Guardian le Dr Ryan Brook, qui dirige le projet de recherche sur les cochons sauvages canadiens à l’Université de la Saskatchewan -. Au lieu de cela, il s’avère qu’être grand est un énorme avantage pour survivre au froid. »

Les super cochons survivent à des conditions météorologiques extrêmes en creusant des tunnels jusqu’à 2 mètres sous la neige et en créant des grottes souterraines. « Ils peuvent utiliser leurs crocs acérés pour abattre les quenouilles [una pianta autoctona], et enduisez le fond de la grotte de quenouilles pour former une couche isolante », a expliqué le Dr Brook. Ils sont si chauds à l’intérieur, que l’une des façons dont nous trouvons ces cochons le matin, quand il fait vraiment froid, c’est par la vapeur qui sort de la neige. »

Compte tenu des dégâts qu’ils ont déjà causés au Canada – dévorant les cultures, propageant des maladies et menaçant la flore et la faune dans les zones envahies – les scientifiques et les chercheurs ont fait plusieurs tentatives pour enrayer leur propagation, qui n’ont cependant pas été concluantes. « Peut-être que jusqu’en 2010-2012, il y avait peut-être une chance raisonnable de les trouver et de les supprimer. Mais maintenant, ils sont si répandus et si nombreux qu’à partir de 2018-19, j’ai cessé de dire que l’éradication était possible – a ajouté Brook – . Ils sont enracinés et sont là pour rester. »

Les super porcs sont un problème pour les espèces indigènes, non pas parce qu’ils sont un concurrent important pour les ressources, mais aussi en raison de leur capacité à s’attaquer à différentes espèces, notamment les poulets et les dindes. Étant des porcs sauvages, ils peuvent être porteurs de maladies, qui peuvent se propager à d’autres espèces sauvages, comme on le voit avec l’épidémie de grippe aviaire. Et plus la propagation des agents pathogènes parmi les groupes sauvages est grande, plus les chances de faire des sauts d’espèces et de se propager aux humains sont grandes.

Selon le Département de l’agriculture des États-Unis, les porcs sauvages peuvent être porteurs d’une litanie de maladies susceptibles de se propager aux humains, telles que la leptospirose, la toxoplasmose, la brucellose, la grippe porcine, la salmonelle, l’hépatite, et ils peuvent propager de nouveaux agents pathogènes que nous ne connaissons pas. Je ne sais pas. « Les porcs, en général, sont considérés comme une espèce réservoir mixte car ils sont sensibles aux virus humains, tels que les virus de la grippe », a déclaré Brown, biologiste de l’USDA au National Feral Swine Damage, au National Geographic Vienna. « Et lorsque ces virus circulent chez les porcs », dit-elle, ils peuvent « créer un nouveau virus de la grippe ».

« Je dirais donc que notre risque pour les porcs est plus élevé que pour d’autres espèces sauvages plus traditionnelles, en partie à cause de leur nature grégaire, de notre proximité avec eux et aussi simplement à cause de leur grand nombre. »

