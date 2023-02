La NBA a lancé une application pour remplacer les joueurs par leurs propres avatars : « Ça va donner l’impression de jouer en live »

Créez simplement votre propre avatar et choisissez un joueur. Grâce à la technologie deepfake, il semblera être sur le terrain avec des professionnels du basket.

Jouer comme LeBron James ou Giannis Antetokounmpo ? En réalité virtuelle, ce sera possible. L’objectif de la nouvelle application créée par la NBA est précisément cela : remplacer les joueurs par leurs propres avatars lors d’un match en direct. Scannez simplement votre visage et votre corps pour créer une réplique virtuelle avec les caractéristiques de l’utilisateur, qui se superpose ensuite au joueur réel. La nouvelle a été présentée par Adam Silver, commissaire de la NBA à Salt Lake City le vendredi 17 février, lors du NBA All-Star Tech Summit. Il a apporté une présentation à l’écran pour montrer comment l’application fonctionnera.

Il a commencé par scanner le commentateur sportif Ahmad Rashad, en encadrant d’abord son visage avec le smartphone, puis son physique. Ensuite, il a projeté un match et sélectionné Talen Horton-Tucker, qui joue la garde au Utah Jazz. Puis il a demandé à l’application de remplacer le joueur par l’avatar de Rashad. Et soudain, le commentateur sportif est apparu dans la vidéo, dans ses vêtements décontractés, courant sur le terrain et plongeant, retraçant chaque mouvement de Horton-Tuker. À la fin, vous pourrez profiter du rugissement des fans en liesse. « Ce sera dans un jeu en direct. Vous ferez tous les mouvements que le joueur fait, mais vous aurez l’impression que c’est votre corps », a déclaré Silver plus tard.

Comment fonctionne l’application présentée par la NBA

La société d’applications Polycam, a expliqué que la réplique virtuelle proposée par la NBA fonctionnera grâce à la technologie LiDAR (abréviation de « Light Detection and Ranging ») capable de capturer une image 3D d’une personne puis de générer l’avatar. L’application NBA ne sera pas la seule nouveauté, en effet, pour personnaliser le jeu, elle a fourni de nouvelles expériences à intégrer. Il sera par exemple possible de transporter le jeu dans des lieux virtuels, de faire des paris en direct, de profiter de l’angle de tournage pour observer certains moments du jeu, et aussi de vouloir ajouter les commentaires d’influenceurs et de célébrités pendant les matchs.