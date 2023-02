La Russie prévoit une mission de sauvetage vers l’ISS pour le 24 février

Le vaisseau spatial devrait être lancé vers la Station spatiale internationale le jour anniversaire de l’invasion russe de l’Ukraine.

L’agence spatiale russe Roscosmos a prévu le 24 février le lancement d’un vaisseau spatial de sauvetage vers la Station spatiale internationale pour ramener sur Terre les cosmonautes russes Dmitry Petelin et Sergei Prokopyev et l’astronaute de la NASA Frank Rubio. C’est ce qu’a annoncé à l’AFP un porte-parole de l’agence spatiale Roscosmos, précisant qu’il avait retardé le départ de la mission de sauvetage suite à la détection d’une fuite de réfrigérant de la cargaison russe Progress 82 amarrée à l’ISS. Les trois astronautes, dont le vaisseau spatial Soyouz MS-22 a été endommagé par une petite météorite il y a environ deux mois, sont sur l’ISS depuis le 21 septembre. Cependant, on ne sait pas encore quand le voyage de retour aura lieu.

La mission de Petelin, Prokopyev et Rubio sur l’ISS devait se terminer le 28 mars et, d’ici là, l’engin spatial Soyouz MS-22 aurait dû servir de canot de sauvetage en cas d’urgence, restant amarré au module Rassvet puis mettant le cap sur le Terre. Mais la météorite qui a frappé le vaisseau spatial à la mi-décembre a provoqué une fuite de liquide de refroidissement, rendant le vaisseau spatial dangereux pour le transport des astronautes.

Samedi, l’Agence spatiale russe a déclaré que les principaux planificateurs avaient recommandé de programmer le lancement du vaisseau spatial de sauvetage sans pilote Soyouz MS-23 depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan à 03h34 en février, heure de Moscou, à 1h34 du matin en France. Le Soyouz MS-23 a été soigneusement examiné et aucun problème n’a été trouvé, a indiqué l’agence spatiale. Une commission d’État devra maintenant approuver la date de lancement, mais un porte-parole de Roscosmos a déclaré à l’AFP qu’elle devrait être approuvée.

Si le décollage est autorisé, il sera donc programmé pour l’anniversaire de l’agression russe en Ukraine. Une coïncidence sans doute non voulue, mais significative pour ceux qui observeront le départ de la fusée.

Pendant ce temps, le véhicule cargo sans pilote Progress 82 a été désamarré de l’ISS avec sa cargaison de déchets et autrement désorbité au-dessus de l’océan Pacifique car la perte de liquide de refroidissement n’a pas affecté la conclusion de la mission.

Le retour sur Terre du vaisseau spatial Soyouz MS-22 est également programmé, prévu en mars : il n’y aura clairement pas d’équipage à bord mais le vaisseau spatial « livrera du fret et du matériel scientifique », a indiqué l’agence spatiale dans une note séparée, notant que le le tir d’essai des moteurs suite à la fuite a émis une impulsion de 1,8 mètre par seconde.

