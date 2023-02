Samsung Galaxy Note 20 commence à recevoir la mise à jour One UI 5.1

La semaine dernière, Samsung a initialement lancé le déploiement de One UI 5.1 avec la série Galaxy S, la série Z Fold et les téléphones Fan Edition. Une grande liste de téléphones premium a déjà reçu la mise à jour prévue et le moment est venu pour le bien-aimé Galaxy Note 20. Si vous êtes un fier propriétaire de la série Galaxy Note 20 et que vous attendez le nouveau logiciel, vous pouvez maintenant mettre à niveau votre téléphone vers le nouvelle mise à jour One UI 5.1.

Samsung commence à déployer la nouvelle mise à jour avec le numéro de version du logiciel N980FXXU5HWAC. Au moment de la rédaction, la mise à jour est disponible en Argentine et en Suisse, un déploiement plus large devrait suivre dans les prochains jours. Comme il s’agit d’une grosse mise à jour, elle nécessite un gros volume de données pour le téléchargement, alors assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace de stockage et de données sur votre téléphone.

Samsung pousse le nouveau logiciel sur le Galaxy Note 20 avec un correctif de sécurité mensuel mis à jour en février 2022 et une grande liste de nouvelles fonctionnalités. En parlant des fonctionnalités et des modifications, la mise à jour atteint la série Note 20 avec un nouveau widget de batterie, la prise en charge de l’album de partage familial dans l’application Galerie, un accès rapide à l’application de caméra Expert RAW, des emojis AR améliorés et une zone AR, des améliorations pour le stock applications, collaboration dans Samsung Notes, Samsung Internet, etc.

Vous pouvez vous rendre sur cette page pour voir le changelog complet du Mise à jour Galaxy Note 20 One UI 5.1.

Si vous possédez la série Galaxy Note 20 et que vous souhaitez mettre à jour vers One UI 5.1, vous pouvez naviguer dans Paramètres> Mise à niveau logicielle> Télécharger et installer pour vérifier le nouveau logiciel. S’il y a une nouvelle mise à jour, vous pouvez l’installer sur votre téléphone ou attendre quelques jours et revenir plus tard.

Si vous êtes pressé, vous pouvez charger manuellement le micrologiciel sur votre téléphone. Si vous souhaitez mettre à jour votre téléphone via OTA ou si vous souhaitez charger plusieurs fois le micrologiciel, consultez cette histoire pour plus d’informations sur la mise à jour des téléphones Galaxy vers la nouvelle mise à jour.

