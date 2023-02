L’effondrement du glacier Thwaites en Antarctique entraînera une élévation du niveau de la mer de plus d’un demi-mètre

C’est ce que révèlent de nouvelles données sur la fonte du vaste glacier instable de l’Antarctique occidental.

La surface du glacier Thwaites, Antarctique occidental / Crédit : Britney Schmidt

Face à la montée du niveau des mers à l’échelle mondiale due à la fonte progressive des calottes polaires due au réchauffement climatique, les scientifiques concentrent leurs efforts sur l’étude de ce qui se passe sous les plateaux glaciaires pour comprendre leur évolution et rendre possibles des actions préventives ou atténuantes. Une de ces missions vient d’être révélée à travers deux articles publiés cette semaine dans la revue Nature (« Heterogeneous melting near the Thwaites Glacier grounding line » et « Suppressed basal melting in the Eastern Thwaites Glacier grounding zone ») qui donnent une image plus claire des changements sous le Thwaites, un glacier antarctique instable de la taille du Royaume-Uni, dont la disparition aurait « des conséquences substantielles pour les populations vivant sur les côtes de l’Europe et du monde », préviennent les spécialistes.

Le Thwaites, qui se jette dans la mer d’Amundsen et porte le nom du géologue glaciaire Fredrik Turville Thwaites, est l’un des glaciers les plus volatils et les plus évolutifs de l’Antarctique occidental. En effet, une grande partie se trouve sous le niveau de la mer, ce qui la rend particulièrement sensible à la perte de glace, ce qui pourrait faire monter le niveau mondial de la mer de plus d’un demi-mètre au cours des prochains siècles. Selon les estimations des chercheurs, son effondrement complet contribuerait à hauteur de 65 cm à l’élévation, c’est pourquoi il est impératif de comprendre comment la glace et l’océan interagissent dans cette région critique.

Le glacier Thwaites en Antarctique est à la merci du réchauffement des océans

Les nouvelles données ont été recueillies dans le cadre du projet MELT de l’International Thwaites Glacier Collaboration entre le Royaume-Uni et les États-Unis, l’une des plus grandes campagnes internationales de terrain jamais entreprises en Antarctique, grâce à l’utilisation d’un robot appelé Icefin, un véhicule conçu pour les observations terrestres (là où la glace rencontre l’océan) sous la banquise.

Le robot Icefin qui a permis d’étudier la morphologie du glacier sous le plateau glaciaire / Crédit : Rob Robbins USAP

Les mesures ont été prises dans un trou de forage de 600 mètres de profondeur à environ deux kilomètres de la ligne terrestre, créé par un forage à l’eau chaude fin 2019, et comparées aux observations de vitesse de fonte faites sur cinq autres sites sous la glace.

L’analyse a montré que, sur une période de neuf mois, l’océan près de la ligne terrestre est devenu plus chaud et plus salé, bien que le taux de fonte (2 à 5 mètres par an en moyenne) ait été plus lent que ne l’estiment actuellement de nombreux modèles informatiques. Néanmoins, la perte de glace a formé « une topographie en forme d’échelle au bas du plateau », notent les auteurs de l’étude. Une fonte rapide se produit dans ces zones, ainsi que dans les fissures de glace. »

Selon les chercheurs, ce schéma de fonte a également le potentiel de sceller le destin du glacier. « Nos découvertes sont une surprise, mais le glacier est toujours en difficulté », a déclaré le Dr Peter Davis, océanographe du British Antarctic Survey (BAS) et auteur principal de l’une des études. Si une banquise et un glacier sont en équilibre, le vêlage de glace du continent sera égal à la quantité de glace perdue en raison de la fonte et du vêlage des icebergs. Ce que nous avons découvert, c’est que, malgré de petites quantités de fonte, il y a toujours un recul rapide du glacier, il semble donc qu’il ne faut pas grand-chose pour déséquilibrer le glacier. »

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :