Les 5 principales raisons pour lesquelles vous devriez utiliser le Microsoft Edge repensé

À l’heure actuelle, il existe un nouveau navigateur Edge avec un nouveau design et il est en cours de test. Ce nouveau navigateur s’intègre parfaitement à Bing, mais ce n’est qu’un des nombreux aspects de ce navigateur que vous allez adorer. Il y a quelques années, seule une poignée de personnes voulaient même entendre parler du navigateur Microsoft Edge. Cependant, avec un nouvel échange vers le moteur Chromium ainsi que sa disponibilité sur d’autres appareils non Windows, le navigateur Edge devient de plus en plus populaire. Selon les rapports, il est maintenant encore plus populaire que Mozilla Firefox. Compte tenu du succès qu’elle a enregistré avec son passage au moteur Chromium, la société est prête à ajouter des fonctionnalités plus attrayantes au navigateur. Microsoft Edge vise maintenant le roi de tous, Google Chrome.

Il existe une nouvelle version du navigateur Edge que les utilisateurs peuvent tester sur le canal Microsoft Edge Insider. Cette version intègre Bing et est également livrée avec un nouveau design. Depuis le test de cette nouvelle version, il y a cinq raisons pour lesquelles vous devriez tester le navigateur.

1. Le logiciel Windows s’intègre étroitement au matériel Surface

À partir de la nouvelle version du navigateur Edge, il y a une tentative claire d’unifier étroitement Surface et d’autres matériels PC avec le logiciel Windows.

Les refontes des applications système clés comme le Gestionnaire des tâches dans Windows 11 22H2 sont évidentes. Il y a aussi des changements dans d’autres aspects moins évidents comme le curseur de volume. Le nouveau Microsoft Edge est la dernière étape dans la fusion du matériel et des logiciels. Cela rendra probablement Windows plus attrayant à utiliser cette année.

Les coins du nouveau navigateur Edge sont arrondis, comme observé dans les nouvelles barres d’onglets. Contrairement à son ancien design, ils ne s’accrochent plus à la barre d’URL, ils flottent désormais. De plus, la nouvelle version de ce navigateur affiche les pages Web de telle manière que beaucoup de choses semblent arrondies et élégantes.

Évidemment, cette nouvelle intégration ne plaira peut-être pas à tout le monde mais avec le bon matériel, c’est un plaisir. Selon Rich Woods, rédacteur en chef de XDA,

Lorsqu’il fonctionne sur la nouvelle série Galaxy Book 3 Pro de Samsung, qui présente également des coins d’affichage arrondis, Edge se sent très nouveau. Vous remarquerez probablement quelque chose de similaire sur d’autres bons PC également. Il affirme par ailleurs que l’association du logiciel au matériel améliore l’expérience globale. Apple a très bien réussi à le faire pendant de nombreuses années et il est bon de voir que Microsoft fait quelque chose de similaire.

2. Microsoft Edge assez différent de Chrome

Malgré le fait que Microsoft a ajouté certaines touches propres à Edge pour le différencier de Chrome, cependant, dans quelques domaines tels que la barre de menus, il est assez proche de Chrome. L’icône de profil est exactement là où elle se trouve dans Chrome, juste à côté du bouton du menu principal. Bien que le bord arrondi ait fière allure, il fait ressembler Microsoft Edge davantage à Chrome.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





3. S’intègre à Bing alimenté par l’IA

L’Omnibar, qui a regroupé l’URL et la barre de recherche en une seule et a apporté de nombreuses fonctionnalités de recherche Google, était en partie la raison pour laquelle Chrome est devenu si populaire lors de son arrivée. Il semble que Microsoft fasse quelque chose de similaire avec le nouveau Bing alimenté par l’IA sur le nouveau navigateur Edge.

Au lieu de cacher la puissance de Bing dans la barre d’URL, Microsoft l’a déplacé en haut de la page. Cliquez sur l’icône Bing dans le coin supérieur gauche du navigateur pour obtenir un aperçu rapide des pages Web sur lesquelles vous vous trouvez, ainsi que la possibilité de composer, de demander ou de produire rapidement du texte pour les e-mails et les articles de blog.

Le navigateur Microsoft Edge est également livré avec les fonctionnalités de chat habituelles. Ceux-ci vous permettent de faire des tâches complexes régulières. Vous pouvez même effectuer toutes ces tâches sans quitter le site Web sur lequel vous vous trouvez actuellement. C’est mieux que de poser des requêtes dans Chrome Omnibar et de perdre la trace de ce que vous faisiez !

4. Meilleures performances

De nombreuses ressources sont nécessaires pour faire fonctionner les navigateurs Web et c’est pourquoi il est nécessaire que les ordinateurs portables aient une bonne capacité de RAM. Après un certain temps d’utilisation du nouveau Edge, il semble être légèrement plus rapide que la version existante. Ce n’était pas particulièrement évident, mais les sites Web médiatisés comme Twitter semblaient se charger beaucoup plus rapidement. Bien sûr, les tests de performance sont comparatifs et n’ont rien de scientifique. Cependant, le navigateur Microsoft Edge semble consommer moins de ressources.

Le nouvel Edge utilisait à lui seul 118,628 Ko de mémoire avec cinq onglets ouverts dans les deux navigateurs (MSN, Twitter, YouTube, le CMS XDA et la page principale XDA). Les mêmes onglets occupaient 147 040 Ko de RAM dans la version actuelle d’Edge.

5. Edge ressemble plus à un assistant personnel

Cortana était censé être l’assistant personnel de Microsoft, mais il ne répondait pas aux normes de Siri et de Google Assistant. Le nouveau navigateur Microsoft Edge semble intégrer un Cortana relancé avec le Bing alimenté par l’IA ainsi que d’autres nouvelles fonctionnalités d’IA. Selon un éditeur de XDA, il s’agit de « l’un des navigateurs Web les plus personnels de tous les temps, se sentant en quelque sorte comme un assistant personnel ».

Conclusion

Le nouveau Microsoft Edge a pris un excellent départ, et même s’il ne s’agit que d’un aperçu, il devrait y en avoir d’autres à venir. Microsoft vise à vous permettre de garder une trace des onglets que vous envoyez à d’autres appareils exécutant Edge, et c’est un excellent point de départ. Les perspectives d’Edge sont plus prometteuses que jamais et un plaisir à utiliser.