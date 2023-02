Le taux de Bitcoin atteindra 500 000 $, assure Robert Kiyosaki

Vous doutez encore de l’opportunité d’acheter des crypto-monnaies ou non ? Aimez-vous ce qu’écrit Robert Kiyosaki ? Si votre réponse aux deux questions est positive, alors vous devriez vous dépêcher d’acheter une crypto-monnaie, disons, Bitcoin. Le taux de Bitcoin devrait être bien supérieur à ce qu’il est actuellement.

Le taux de Bitcoin augmentera beaucoup

Kiyosaki pense que « la foi dans le dollar américain, la fausse monnaie, sera détruite ». Il a également appelé l’or et l’argent « l’argent des dieux » et la première crypto-monnaie « un dollar pour le peuple ».

Pour rappel, en novembre 2022, alors que le taux de Bitcoin était bas, Kiyosaki a réaffirmé son engagement envers celui-ci. En d’autres termes, cet auteur estime que le Bitcoin deviendra l’une des principales devises à l’avenir.

De plus, l’analyste Bitcoin Willy Wu prédit que le nombre de propriétaires de la crypto-monnaie phare augmentera au cours des trois prochaines années. Il dit que d’ici 2026, plus d’un milliard de personnes posséderont des Bitcoins. À titre de référence, il y a maintenant plus de 300 millions de personnes qui possèdent l’or numérique dans le monde.

Lisez aussi: Pour compenser les dommages du minage de Bitcoin, nous devons planter 431,6 millions de nouveaux arbres

Willy Wu a rappelé à ses abonnés sur Twitter qu’il avait fallu six mois à Bitcoin pour constituer une audience à partir de ses 1 000 premiers utilisateurs. Il a fallu encore cinq ans pour que ce nombre passe à 1 million. Il a fallu 13 ans et 8 mois après la formation du bloc de genèse pour atteindre les indicateurs actuels.

En comparaison avec d’autres gros bonnets technologiques, l’audience de PayPal est de 430 millions de personnes et celle de Twitter de 400 millions. L’expert en crypto estime également que la part du lion des utilisateurs de réseaux sociaux sont des bots.

Le PDG de la société de technologie blockchain Blockstream, Adam Retour, a déclaré que depuis 2013, le taux de Bitcoin a doublé. Donc, si cette tendance se poursuit, dans environ neuf ans, le prix du Bitcoin atteindra 10 millions de dollars d’ici 2032. Si tel est le cas, sa capitalisation boursière atteindra 200 000 milliards de dollars.

Soit dit en passant, ChatGPT a prédit que le taux de Bitcoin atteindrait 50 000 $ au cours des six prochains mois.

Bitcoin montre une augmentation minimale de 2% par rapport à la veille. L’actif se négocie à 22 152 $ avec une capitalisation boursière de 427,3 milliards de dollars.