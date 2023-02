Cancer, un médicament contre le myélome multiple multiplie par 7 la rémission complète de la maladie

Le médicament ide-cel, base d’une thérapie CAR T-cell, multiplie par 7 le taux de rémission complète du myélome multiple par rapport au traitement standard. Comment ça marche et quels sont les effets secondaires.

Par rapport à un traitement standard, un médicament d’immunothérapie est capable de multiplier par 7 la rémission complète du myélome multiple (MM), un cancer du sang à risque important de récidive lié à la prolifération incontrôlée de plasmocytes malades, comme l’explique l’institut Humanitas. . Le médicament, appelé idecabtagène vicleucel (ide-cel ou Abecma), est une thérapie basée sur le récepteur antigénique chimérique, plus connu sous le nom de CAR T, un traitement qui révolutionne la lutte contre de nombreuses maladies onco-hématologiques telles que les lymphomes, les leucémies et les myélomes. .

L’efficacité d’ide-cel contre le myélome multiple a été déterminée par une grande équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains du Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) à New York, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de l’hôpital universitaire IRCCS de Bologne, de l’Université de Navarre (Espagne), de la Clinique Mayo de Jacksonville, de l’Université de Paris-Ville, du Sarah Cannon Research Institute and Tennessee Oncology et de nombreux autres instituts. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Sergio Giralt, chef adjoint de la division des hémopathies malignes à l’institut de New York, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une étude de phase 3 appelée KarMMa-3 dans laquelle environ 400 patients ont été impliqués. Ils souffraient tous d’une rechute de myélome multiple réfractaire et avaient déjà suivi 2 à 4 autres traitements pour le combattre, avec l’anticorps monoclonal daratumumab, des médicaments immunomodulateurs et des inhibiteurs du protéasome, tous traitements standards contre cette tumeur maligne du sang.

Les participants ont été divisés en deux groupes. Le premier, composé de 254 patients, s’est vu administrer l’ide-cel, le second un traitement standard. À la fin de la période de suivi, il est apparu que les patients traités par immunothérapie CAR T avaient une rémission complète de la maladie (c’est-à-dire que le cancer avait disparu de l’organisme) avec un taux 7 fois plus élevé que dans le groupe de traitement standard, ou 33 % contre 5 %. Le myélome multiple est réapparu en moyenne 13,3 mois plus tard chez les patients traités par ide-cel, et 4,4 mois plus tard chez ceux traités par le traitement standard, en cas de nouvelle rechute. Cela indique une survie sans maladie trois fois plus élevée. Ce sont des résultats extrêmement significatifs qui soulignent l’efficacité de la thérapie, qui a déjà été approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) américaine, mais uniquement chez les patients qui ne répondent pas aux autres cycles thérapeutiques.

L’une des raisons réside dans les effets secondaires importants, qui se sont produits chez 93% des patients subissant le traitement dans l’étude. Le plus courant était le syndrome de libération de cytokines (SRC), qui peut mettre la vie en danger s’il n’est pas correctement traité. C’est pourquoi des centres hautement spécialisés sont nécessaires pour administrer CAR T. Cette thérapie est basée sur la collecte de lymphocytes T (globules blancs) à partir du sang des patients, qui sont modifiés en laboratoire, multipliés puis réinjectés par voie intraveineuse. Dans le cas du myélome multiple, ils sont conçus pour reconnaître les cellules tumorales porteuses de la protéine BCMA, typique de cette tumeur hématologique. L’espoir des auteurs de l’étude est que le médicament puisse être mis à la disposition du plus grand nombre de patients, compte tenu de sa grande efficacité (nette d’effets indésirables sévères, qui peuvent être contrôlés). Les détails de la recherche « Ide-cel ou régimes standard dans le myélome multiple récidivant et réfractaire » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité The New England Journal of Medicine.



Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :