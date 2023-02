L’application Uber Driver sera bientôt intégrée à Apple CarPlay

Apple CarPlay est largement utilisé par de nombreux conducteurs à travers le monde, tout comme l’application Uber Driver dispose également d’une large base d’utilisateurs. Les deux applications ont des objectifs différents, mais elles sont toutes deux utilisées dans les voitures. Il est donc logique d’intégrer les fonctionnalités d’une application dans une autre, ce qui est exactement ce que vient de faire Uber.

L’application Uber s’intégrera à Apple CarPlay

Uber a envoyé un e-mail aux chauffeurs sur sa plateforme concernant l’intégration d’Apple CarPlay. La société a déclaré dans l’e-mail que les conducteurs qui utilisent des iPhones peuvent utiliser l’application Uber à partir du tableau de bord de leur voiture lorsqu’ils utilisent Apple CarPlay.

Uber a déjà commencé à déployer l’intégration pour tous les chauffeurs à travers les États-Unis. La société a pour objectif de terminer le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité d’ici la fin de ce mois.

Le jeu de voiture d’Apple est déjà utilisé par de nombreux constructeurs automobiles dans le monde. Il permet à l’unité principale d’être un écran qui aide à contrôler un appareil iOS à l’intérieur de la voiture.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Cette intégration sera utile pour de nombreux conducteurs, car ils n’auront pas à basculer tout en utilisant CarPlay. Grâce à cette intégration, les conducteurs peuvent désormais accepter de rouler, naviguer et effectuer toutes les tâches liées à Uber directement dans le jeu de voiture Apple.

Une autre façon dont cela sera une fonctionnalité accueillante pour les conducteurs Uber est qu’ils accéderont désormais à l’application sur un écran plus grand. Cela facilitera grandement la visualisation de toutes les fonctionnalités du système de navigation d’Uber. Cela inclut plus d’itinéraires, de côtés de rues et une carte thermique qui s’affiche chaque fois qu’il y a une forte demande.

Comment connecter l’application Uber Driver à Apple CarPlay

Dans l’e-mail qu’Uber a envoyé aux chauffeurs, la société de covoiturage a également énuméré des étapes simples pour montrer aux chauffeurs comment faire fonctionner cette intégration.