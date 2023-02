Un satellite expérimental russe explose mystérieusement dans l’espace : des dizaines de débris en orbite

Le satellite russe Kosmos 2499 a explosé dans l’espace laissant derrière lui une traînée de dizaines de débris. Les causes de la destruction ne sont pas connues, tout comme l’objectif du satellite.

Un satellite expérimental russe s’est brisé en plusieurs morceaux et, selon les estimations de certains experts en débris spatiaux, l’événement serait compatible avec une explosion de faible intensité. La destruction du satellite s’est produite au début de l’année, à 04h57 heure française le mercredi 4 janvier, mais ce n’est que récemment que la confirmation a été reçue du 18e Escadron de défense spatiale de la United States Space Force (USSF – United States Space Force ), qui surveille l’objet, ou ce qu’il en reste. Comme l’indique un « twitter » posté sur Twitter, l’armée américaine stationnée à la base de Vandenberg en Californie a déterminé qu’il y a 85 fragments en orbite à une altitude de 1 169 kilomètres. C’est presque le triple de l’altitude de la Station spatiale internationale (ISS), qui vole à environ 410 kilomètres de haut.

Le satellite impliqué dans le mystérieux accident est Kosmos 2499, lancé par la Russie avec d’autres appareils le 23 mai 2014 depuis le cosmodrome de Plesetsk, à bord d’une fusée Rokot / Briz-KM. Le satellite est surveillé depuis longtemps et, depuis qu’il est devenu le protagoniste de certaines manœuvres inhabituelles dans l’espace, on a même pensé qu’il pourrait être une arme expérimentale pour détruire d’autres satellites, mais aussi quelque chose de beaucoup plus pacifique, comme une moitié pour collecter des débris spatiaux (comme ceux d’autres satellites désaffectés) ou pour effectuer la maintenance d’autres appareils en orbite. Le véritable objectif de Kosmos 2499, nous ne le saurons probablement jamais, mais selon un communiqué de l’Institut de physique et de technologie de Moscou, il s’agirait d’un satellite conçu pour tester des moteurs plasma et ioniques expérimentaux, comme le rapporte Universe Today. Cela pourrait expliquer les orbites particulières interceptées par les systèmes de poursuite spatiale, tels que ceux du 18e Escadron de l’USSF.

Les experts n’excluent pas que le satellite ait pu exploser précisément à cause d’un défaut de l’un de ces moteurs expérimentaux, à moins qu’il n’ait explosé volontairement. LeoLabs Inc., qui s’occupe également du suivi des engins spatiaux et des déchets spatiaux, a déclaré sur Twitter que, sur la base d’enquêtes préliminaires, « l’événement de fragmentation Cosmos 2499 (utilisant LeoLabs LeoRisk) indique une explosion de faible intensité avec une confiance modérée. Un événement similaire s’était produit plus tôt avec un autre satellite jumeau russe, Kosmos 2491.

Les experts sont principalement préoccupés par les débris générés à la suite de ces événements, qui mettent en péril la sécurité des opérations spatiales. La Station spatiale internationale (ISS) elle-même a dû effectuer plusieurs manœuvres d’évitement pour s’éloigner des débris orbitaux. Récemment justement à cause d’un satellite russe qui avait été détruit volontairement. Dans un cas, les astronautes ont dû se réfugier dans les navettes et étaient prêts à se désengager au cas où le laboratoire orbital serait touché.

À mesure que les lancements augmentent et que le tourisme spatial augmente, on pense que les risques d’accidents et les débris spatiaux eux-mêmes augmenteront. En raison de la haute altitude orbitale de Kosmos 2499, les experts calculent que ses fragments ne se désorbiteront et ne brûleront contre l’atmosphère terrestre que dans quelques décennies.



