Un accord «historique» a vu Apple reconnaître un syndicat de travailleurs britanniques de l’Apple Store, environ trois mois après que le personnel a voté en faveur de la syndicalisation. Cela s’est produit juste un jour après que l’entreprise a nommé son tout premier directeur des ressources humaines.

Apple a signé une convention collective qui verra l’entreprise négocier avec le syndicat sur les salaires, les horaires de travail et d’autres conditions de travail…

Arrière-plan

Le mouvement de syndicalisation des Apple Store remonte à un an maintenant. Les choses ont progressé en avril de l’année dernière, avec un lancement officiel du processus dans le magasin phare d’Apple, Grand Central Terminal, à New York. Cela a été suivi par des déménagements similaires à Atlanta et au Maryland, avant de s’étendre à l’international au Royaume-Uni et en Australie.

Apple a d’abord réagi de manière agressive en engageant les mêmes avocats antisyndicaux employés par Starbucks. L’entreprise fait maintenant face à de multiples accusations d’utilisation de techniques antisyndicales illégales. Cela a conduit au moins deux magasins à suspendre leurs efforts de syndicalisation, tous deux invoquant l’intimidation de la direction. Le premier était le magasin d’Atlanta, en mai, et le magasin de St. Louis a ensuite fait de même.

Plus récemment, cependant, la société semble assouplir quelque peu sa position. Il a accepté un audit par un tiers de ses pratiques de travail et a nommé son premier directeur des ressources humaines en reconnaissance apparente du fait qu’il a du travail à faire ici.

Apple reconnaît l’union à Glasgow, en Écosse

Le personnel de l’Apple Store de Glasgow a été le premier au Royaume-Uni à se syndiquer, devant un magasin londonien, avec « beaucoup d’autres » intéressés.

Ils ont rejoint le GMB (un syndicat connu uniquement par ses initiales, car le nom complet de General, Municipal, and Boilermakers Union est une gueule de bois de l’histoire), et ont demandé la reconnaissance d’Apple. Ils ont dit que les bas salaires et les horaires de travail injustes étaient les principaux problèmes.

Le GMB a annoncé aujourd’hui qu’Apple a maintenant accepté de reconnaître et de négocier avec le syndicat.

Le personnel du magasin de la rue Buchanan de la ville pourra désormais élire des représentants sur le lieu de travail pour négocier et consulter l’employeur sur des questions telles que la répartition des salaires, les aménagements du temps de travail et les droits aux congés. John Slaven, organisateur de GMB Scotland, a déclaré : « La convention collective est la première du genre dans les opérations d’Apple au Royaume-Uni et la détermination des travailleurs à faire campagne et à s’organiser pour les droits de négociation avec leur employeur est un exemple brillant pour le reste du pays, et le monde. «Nous devons également reconnaître et saluer la décision d’Apple de s’engager ouvertement avec ses travailleurs et notre syndicat, à la fois dans la poursuite de la reconnaissance l’année dernière et maintenant en tant que signataires de l’accord du magasin de Buchanan Street.

Apple n’a pas directement commenté sa décision, mais a déclaré Le héraut qu’il a toujours voulu offrir une excellente expérience à ses travailleurs.

Nous nous engageons depuis longtemps à offrir une excellente expérience à nos clients et à nos équipes. Apple est l’un des détaillants les mieux rémunérés d’Écosse et nous avons régulièrement amélioré nos avantages de pointe dans le cadre de l’assistance globale que nous fournissons aux précieux membres de notre équipe.

Avis de Netcost-security.fr

C’est une décision positive de la part d’Apple, et il semble peu probable que ce soit une coïncidence si cela s’est produit juste un jour après que l’entreprise a annoncé la nomination d’un nouveau directeur des ressources humaines.

Cela, espérons-le, signale le désir de la société de Cupertino de répondre aux préoccupations du personnel de vente au détail et d’établir une relation plus coopérative avec eux.

