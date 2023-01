Une nouvelle thérapie contre le cancer prolonge la vie des chiens en phase terminale : certains se rétablissent

Des chercheurs de Singapour ont mis au point une thérapie anticancéreuse innovante à base de cellules souches qui peut prolonger et améliorer la vie des chiens en phase terminale. Dans certains cas, une rémission complète de la maladie est obtenue.

Une nouvelle thérapie anticancéreuse expérimentale pourrait prolonger la vie des chiens souffrant d’un cancer en phase terminale, sans plus d’options de traitement. Le traitement, qui combine l’efficacité de la chimiothérapie avec celle de l’immunothérapie, améliore également la qualité de vie des amis à quatre pattes malades et, dans certains cas, est capable de les guérir complètement, comme cela s’est produit pour certains des patients canins impliqués dans l’étude. L’espoir est que la nouvelle thérapie à faible coût puisse devenir un traitement standardisé pour les chiens atteints de cancer, la principale cause de décès pour « Fido ». La technique pourrait également avoir des résultats positifs chez l’homme.

Pour développer et démontrer l’efficacité de la nouvelle thérapie anticancéreuse (techniquement une chimio-immunothérapie), une équipe de recherche dirigée par des scientifiques du Département de biochimie et du NUS Center for Cancer Research (N2CR) – School of Medicine « Yong Loo Lin » du National Université de Singapour, qui a collaboré avec des collègues de la Gentle Oak Veterinary Clinic. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Too Heng-Phon, ont développé la nouvelle thérapie à partir de cellules souches mésenchymateuses (MSC) spécialement conçues avec un processus de transfection d’ADN non viral. Ces cellules sont non seulement capables d’atteindre la masse tumorale avec une grande précision, mais également de libérer un composé appelé cytosine désaminase (une prodrogue enzymatique) qui déclenche l’action d’un puissant agent anticancéreux (5-fluorouracile) sur place. Il initie également une réaction immunitaire contre les cellules cancéreuses. D’où le nom combiné du traitement chimio-immunothérapie. Avant d’être utilisées chez l’animal, les cellules ont été cryoconservées avec une substance appelée CryoStor10 (CS10), qui n’a pas altéré leurs caractéristiques et leurs capacités thérapeutiques.

Le professeur Heng-Phon et ses collègues ont impliqué 65 chiens et deux chats dans l’essai (lancé en 2018), tous souffrant de maladies oncologiques graves telles que l’adénome périanal, le sarcome et les métastases trouvées dans les poumons. Les animaux ont reçu des perfusions de ces cellules souches modifiées soit directement dans le site de la tumeur, soit dans le sang, accompagnées d’un traitement de soutien avec un médicament oral contre les infections fongiques, la 5-flucytosine. Le traitement a été répété sur plusieurs semaines. Comme précisé dans un communiqué de presse, sur les animaux traités, 56 ont montré une progression positive du cancer et 14 étaient en rémission de la maladie. Deux des patients « restent sans cancer au moins 30 mois après le traitement, tandis que 46 patients ont montré une bonne qualité de vie de deux à 32 mois avec le traitement », indique la note. Aucun effet secondaire pertinent n’a été noté, même en raison de l’emplacement. /précision du traitement cible des cellules souches.

« Pour réutiliser les cellules souches dans le traitement du cancer, il est normal d’utiliser des virus pour introduire des gènes thérapeutiques dans les cellules. Cependant, nous avons conçu une plate-forme de délivrance de gènes non virale qui introduit une charge utile élevée de gènes thérapeutiques dans les cellules souches, afin de détruire efficacement les cellules cancéreuses à croissance incontrôlable. Avec cette thérapie prouvée sûre et démontrant des avantages cliniques prometteurs chez les patients animaux, nous espérons développer des options de traitement efficaces pour aider également les patients humains atteints de cancer, qui peuvent améliorer leur santé sans compromettre leur qualité de vie », a déclaré le professeur Heng Phon Too. Les détails de la recherche « La cryoconservation ne modifie pas les performances et les caractéristiques des cellules souches mésenchymateuses allogéniques surexprimant fortement un transgène thérapeutique cytoplasmique pour le traitement du cancer » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Stem Cell Research & Therapy.

