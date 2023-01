Une escouade de marines a utilisé les mêmes tactiques que dans Metal Gear Solid lors d’une mission

Il y a ceux qui faisaient semblant d’être un arbre à l’aide de branches puis se dirigeaient lentement vers le but, ceux qui avançaient en faisant la roue et ceux qui se servaient de cartons. Tout comme Metal Gear Solid enseigne.

Une boîte en carton peut-elle se moquer d’un robot militaire gouverné par l’intelligence artificielle (IA) ? La réponse est oui, du moins selon le livre à paraître de Paul Scharre, vice-président et directeur du Center for a New American Security. Dans un extrait publié sur Twitter le 18 janvier par Shashank Joshi, journaliste de The Economist, Scharre raconte un exercice qui a vu un groupe de marines comme protagoniste contre un robot militaire équipé d’IA. Eh bien, les solutions adoptées par les soldats pour éviter la détection humaine de l’engin semblent provenir de Metal Gear Solid, un jeu vidéo populaire de 1998 créé par Hideo Kojima, entre cartons et camouflage dans la végétation.

L’exercice contre l’IA

Le but de l’exercice organisé par l’armée américaine était d’améliorer l’algorithme d’IA d’un robot militaire. Au final, les huit marines impliqués ont réussi à tromper le système d’une manière ou d’une autre, en recourant à de belles ruses. Il y a ceux qui faisaient semblant d’être un arbre en utilisant des branches puis se dirigeaient lentement vers le but, ceux qui avançaient en faisant la roue et ceux qui utilisaient des boîtes en carton, tout comme l’enseigne Metal Gear Solid.

Dans le détail, deux marines partageaient une même boîte pour s’approcher furtivement du robot. « On pouvait les entendre rire tout le temps », a commenté Phil, une personne nommée dans le livre. Comme l’a expliqué Scharre, le système d’IA a été formé pour repérer les humains qui marchent et courent, et non les personnes qui font des sauts périlleux ou se cachent dans des boîtes. En conséquence, les tactiques adoptées par les Marines se sont avérées très efficaces.

Le jeu vidéo Metal Gear Solid

Metal Gear Solid est l’un des jeux vidéo les plus emblématiques de l’ère PlayStation. Le protagoniste est Solid Snake, un agent engagé pour arrêter une cellule terroriste en Alaska qui a pris possession d’un robot armé d’ogives atomiques. Politique, dissuasion nucléaire, expériences et secrets gouvernementaux : il y a 25 ans, Metal Gear Solid abordait des thèmes profonds et matures, difficilement comparables aux jeux vidéo. Ce qui rend inoubliable le titre de Hideo Kojima édité par Konami, ce sont les mécaniques de jeu orientées vers la furtivité, pour une expérience qui reste encore palpitante aujourd’hui. Cette approche a également caractérisé les chapitres suivants, jusqu’au dernier Metal Gear Solid 5, sorti en 2015.