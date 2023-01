Ce que nous savons des étoiles super-chaudes récemment découvertes : leurs surfaces dépassent 100 000 °C

Ce sont au moins huit des étoiles les plus chaudes jamais connues dans notre univers : la plus chaude a une température de surface d’environ 180 000 degrés, près de 30 fois supérieure à celle du Soleil.

Une image de l’enquête sur les sous-nains riches en hélium centrée sur O(H) J2039, l’une des 8 nouvelles étoiles super chaudes trouvées avec SALT / Crédit : Tom Watts (AOP), STScINASA, The Dark Energy Survey

Un soleil chaud chaud chaud? Rien de comparable aux nouvelles étoiles que vient de découvrir une équipe internationale d’astronomes, identifiées grâce aux données recueillies par le Southern African Large Telescope (SALT), le plus grand télescope optique de l’hémisphère sud. Il y en a au moins huit et toutes ont des surfaces qui dépassent les 100 000 degrés Celsius : la plus chaude a une température de surface d’environ 180 000 degrés, près de 30 fois supérieure à celle du Soleil, qui brûle à « seulement » 5 800 degrés en surface. On pense pourtant que ces nouvelles étoiles ont la moitié de la masse du Soleil.L’ouvrage qui les décrit, récemment accepté pour publication, est détaillé dans un article du numéro de février de Avis mensuels de la Royal Astronomical Society.

Les étoiles les plus chaudes de notre univers

La Royal Astronomical Society a anticipé la nouvelle de leur découverte et a donné la parole aux auteurs de la recherche. « Les étoiles avec des températures effectives de 100 000 degrés Celsius ou plus sont incroyablement rares – a déclaré l’astronome Simon Jeffery de l’Observatoire d’Armagh en Irlande du Nord, qui a dirigé l’étude -. Ce fut une véritable surprise d’en trouver autant et nous espérons que leur découverte nous aidera à mieux comprendre les dernières étapes de l’évolution stellaire.”.

L’une des étoiles super chaudes récemment découvertes – O(H) J2039 – semble être l’étoile centrale d’une nébuleuse planétaire – une vaste coquille de gaz libérée par une étoile évoluée – dans ce cas d’environ une année-lumière de diamètre / Crédit : MNRAS

Les nouvelles étoiles ont été identifiées dans le cadre de recherches sur les sous-naines riches en hélium : ce sont les huit plus chaudes jamais connues dans notre univers et toutes ont des températures effectives supérieures à 100 000 degrés. Ce sont des naines blanches et des pré-naines blanches, dont l’une est l’étoile centrale d’une nébuleuse planétaire récemment découverte, qui semble avoir un diamètre d’une année-lumière. Deux autres des étoiles super chaudes récemment découvertes sont des étoiles pulsantes ou « variables », et toutes sont en retard dans leur cycle de vie en tant que naines blanches.

En raison de leurs températures extrêmement élevées, chacune des étoiles nouvellement découvertes est plus de cent fois plus lumineuse que le Soleil, ce qui est considéré comme inhabituel pour les naines blanches. « Ces étoiles – précisent les astronomes – ils ont à peu près la même taille que la planète Terre, mais sont un million de fois plus massifs. Parfois, les naines pré-blanches sont plus grosses mais rétréciront pour devenir des naines blanches en quelques milliers d’années”.

La découverte de huit étoiles naines blanches et pré-naines blanches super chaudes et d’une nouvelle nébuleuse planétaire est extrêmement significative et « nous espérons que cela aidera à jeter un nouvel éclairage sur la formation de notre galaxie – a ajouté le professeur Klaus Werner de l’Université de Tübingen, Allemagne, co-auteur de l’article – . Je suis fier d’avoir contribué au développement de cette recherche révolutionnaire”.

Moment détente, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :