Les humains et les singes ont plus en commun qu’on ne le pense

Nous partageons des éléments d’une langue des signes avec les grands singes, comprenant la signification de nombreux signes que les chimpanzés et les bonobos sauvages utilisent pour communiquer.

Un mâle bonomouse d’Apenheul Primate Park, Apeldoorn, Pays-Bas. Crédit : Natataek/Wikipédia

Les humains partagent des éléments d’un langage commun avec les grands singes, comprenant la signification de nombreux gestes que les chimpanzés sauvages et les bonomos utilisent pour communiquer, même si nous, les humains, ne les utilisons plus. C’est ce qu’affirme une nouvelle étude menée par Kirsty Graham et Catherine Hobaiter de l’Université de St Andrews, en Ecosse, dont les résultats viennent d’être publiés dans la revue Plos Biologie.

La découverte, basée sur la démonstration d’un répertoire d’environ 80 signaux gestuels partagés par les populations sauvages de bonomes et de chimpanzés, a testé la reconnaissance et la compréhension humaines de 10 des gestes simiens les plus fréquemment utilisés. « Nous avons collecté les données de 5 656 participants via un jeu en ligne, qui les obligeait à trier la signification des gestes des chimpanzés et des bonobos dans 20 vidéos – expliquent les deux chercheurs – . Il a été démontré que les humains peuvent conserver une compréhension de la communication gestuelle des singes (soit directement héritée, soit faisant partie d’une cognition plus générale), à ​​travers le type de gestes et la signification des gestes.”.

Cela indique que bien que les humains n’utilisent plus ces gestes simiens, nous avons peut-être conservé une compréhension de ce système de communication ancestral, bien qu’il ne soit pas clair si notre capacité est héréditaire ou si les humains et les primates non humains partagent la capacité d’interpréter des signaux importants en raison de leur l’intelligence, la ressemblance physique et des objectifs sociaux similaires.

« Tous les grands singes utilisent des gestes, mais les humains ont aussi une langue des signes, que nous utilisons en parlant ou en imitant quelque chose, qu’il est vraiment difficile de repérer les gestes partagés des grands singes simplement en observant les gens. Graham a ajouté. En montrant à la place aux participants à l’étude des vidéos de gestes courants de grands singes, nous avons constaté que les gens peuvent comprendre ces gestes, ce qui suggère qu’ils peuvent faire partie d’un vocabulaire gestuel évolutif ancien partagé par toutes les espèces de grands singes, sans compter”.

Le test, qui, comme indiqué, nécessitait de visionner 20 courtes vidéos de gestes ressemblant à des singes, puis de sélectionner la signification de chaque geste parmi quatre réponses possibles, a indiqué que les participants interprétaient correctement la signification des gestes des chimpanzés et des bonomouses à plus de 50 % parfois. « Fournir aux participants des informations contextuelles sur ce que les singes faisaient dans la vidéo n’a augmenté que légèrement leur taux de réussite dans l’interprétation de la signification du gesteont déclaré Graham et Hobaiter, dont les recherches font partie d’une mission scientifique en cours visant à comprendre l’origine du langage en étudiant la communication des primates non humains, y compris des singes éloignés tels que les chimpanzés et les orangs-outans.

Dans l’ensemble, les résultats semblent suggérer que le dernier ancêtre commun que nous avons partagé avec les chimpanzés utilisait des gestes similaires et que ceux-ci pourraient avoir été un « point de départ » pour notre langage. « On se doutait déjà qu’il s’agissait d’une capacité gestuelle partagée qui aurait pu être présente chez notre dernier ancêtre commun – a commenté Graham dans une interview avec nouvelles de la BBC – . Nous sommes maintenant tout à fait convaincus que nos ancêtres ont commencé à faire des gestes et que cela a été coopté dans le [nostra] Langue”.

