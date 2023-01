BONNE NOUVELLE : Google Play Store prend en charge les services de facturation tiers

Ces derniers temps, le géant de l’Internet, Google, a fait la une des journaux pour de multiples raisons. L’entreprise, comme d’autres grandes entreprises technologiques, est aux prises avec plusieurs affaires judiciaires. L’une des principales raisons pour lesquelles Google est devant les tribunaux est due à un prétendu monopole. Le Google Play Store est l’une de ses principales vaches à lait et les autorités cherchent à résoudre les problèmes de monopole dans le Play Store. L’année dernière, la Commission indienne de la concurrence (CCI) a infligé une amende à Google pour avoir restreint les services de paiement tiers. La CCI enquête également sur l’entreprise pour d’autres pratiques anticoncurrentielles. Après le rejet de la récente ordonnance de la Cour suprême de Google visant à bloquer CCI, la société a dû modifier ses accords avec les fabricants de téléphones et assouplir les règles pour les utilisateurs.

Les utilisateurs d’Android en Inde pourront utiliser des services de facturation tiers pour les applications et les jeux à partir du mois prochain. Ils peuvent également choisir un autre moteur de recherche par défaut au cours du processus de configuration. Ces règles spécifiques s’appliquent uniquement à l’Inde, mais d’autres régions ont mis en place des règles similaires. Quant aux fabricants de téléphones mobiles, ils seront autorisés à autoriser les applications Google individuelles à être préinstallées sur les appareils qu’ils expédient. Auparavant, les marques étaient obligées de regrouper l’intégralité des applications Google Suite.

Google continuera de faire appel de la décision de la CCI, mais pour l’instant, il s’efforce de mettre en œuvre les modifications suivantes :

Les OEM pourront concéder une licence pour des applications Google individuelles à préinstaller sur leurs appareils.

Les utilisateurs d’Android ont toujours pu personnaliser leurs appareils à leur guise. Les utilisateurs indiens peuvent désormais choisir leur moteur de recherche par défaut. L’affichage apparaîtra bientôt lorsque les utilisateurs configureront un nouveau téléphone mobile ou une nouvelle tablette Android en Inde.

Les exigences de compatibilité Android sont mises à jour pour introduire des modifications pour les versions partenaires de variantes incompatibles ou dérivées.

À partir du mois prochain, la facturation au choix de l’utilisateur s’appliquera à toutes les applications et à tous les jeux. La facturation au choix de l’utilisateur permet aux développeurs d’autoriser les utilisateurs à choisir un système de facturation alternatif ainsi que le système de facturation de Google Play lors de l’achat de contenu numérique intégré à l’application.

Android a toujours pris en charge l’installation d’applications à partir de diverses sources, y compris via le chargement latéral. Cela implique de télécharger une application directement à partir du site Web d’un développeur. Des modifications récentes ont été apportées au processus d’installation d’Android et à la fonction de mise à jour automatique pour les applications téléchargées latéralement et l’App Store. La société veillera également à ce que les utilisateurs soient conscients des risques de sécurité potentiels.

Il y a quelques jours, Google a également accepté d’autoriser l’inscription de boutiques d’applications tierces sur le Google Play Store, également sous la pression de la CCI.

Google s’apprête à licencier des milliers de travailleurs – commente le PDG Pichai

Selon des informations, le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré au personnel que la récente décision de licenciement était une décision décisive pendant le ralentissement de la croissance de l’entreprise. Le procès-verbal de la réunion interne révèle que Pichai, le PDG d’Alphabet, la maison mère de Google, a déclaré avoir discuté avec les co-fondateurs de l’entreprise et le conseil d’administration de la décision de licencier 6 % des effectifs. « Sans une action claire et décisive plus tôt, les problèmes auxquels nous sommes confrontés pourraient être aggravés et pires », a-t-il déclaré.

Google a annoncé vendredi qu’il licencierait environ 12 000 travailleurs. C’est le dernier géant de la technologie à annoncer des plans de licenciements massifs. Alors que les spéculations sur les licenciements durent depuis des mois, pour certains membres du personnel, les licenciements continuent de faire des ravages. Certains employés n’ont même pas découvert qu’ils avaient perdu leur emploi jusqu’à ce qu’ils aient perdu l’accès aux systèmes de l’entreprise. Cependant, Pichai affirme que les licenciements ont été le résultat d’un test attentif. « Le processus de licenciement n’est pas aléatoire », a-t-il souligné.

La directrice des talents de Google, Fiona Cicconi, a déclaré lors d’une réunion du personnel que la taille des effectifs de Google dictait que la décision ne pouvait être prise qu’au sein d’un cercle relativement restreint. « Dans un monde idéal, nous donnerions un préavis à chaque responsable, mais chez Google, nous avons plus de 30 000 responsables. Nous voulons obtenir cela le plus tôt possible », a-t-elle déclaré.

Un autre cadre a déclaré que l’indemnité de licenciement est davantage axée sur la rétribution du personnel qui travaille depuis plus longtemps dans l’entreprise. La directrice financière d’Alphabet, Ruth Porat, affirme que les licenciements libéreront des ressources pour que l’entreprise continue d’investir dans des priorités clés. « En agissant tôt, nous avons créé la capacité d’investir dans la croissance à long terme », a-t-elle déclaré. « Bien que la décision de supprimer des emplois ait été difficile, ce sont les récompenses pour nous. »

Android 14 imposera des restrictions d’API plus strictes

Selon 9to5Google, Google a imposé des restrictions d’API plus strictes dans Android 14. Cela empêchera les appareils d’installer des applications obsolètes. Google mettra à jour la boutique d’applications Google Play dans Android 14. Lorsque les utilisateurs installent une application, s’ils rencontrent une application qui n’a pas encore mis à jour l’API, ils ne pourront pas l’installer. Cette modification empêchera également les utilisateurs de télécharger des fichiers APK spécifiques et empêchera l’App Store d’installer ces mêmes applications.

La fonctionnalité Android 14 est principalement destinée aux applications Android particulièrement anciennes au début de son lancement. Dans la promotion de suivi, il s’étendra à Android 6.0 (Marshmallow), et Google a maintenu un mécanisme de « mise à niveau progressive ». Les développeurs d’applications Android peuvent librement choisir de bloquer activement.

Le rapport mentionne que le fabricant d’Android prévoit d’empêcher la propagation d’applications malveillantes sur le système d’exploitation. Le développeur responsable du changement note que certaines applications malveillantes ciblent intentionnellement les anciennes versions d’Android. Il s’agit de contourner certaines protections qui ne sont en place que pour les nouvelles applications.