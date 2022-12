Refuser l’avortement peut augmenter le nombre de suicides chez les jeunes femmes

Ceci est mis en évidence par une nouvelle étude qui a examiné la corrélation entre les difficultés d’accès à l’avortement et les taux de suicide chez les femmes en âge de procréer.

En France, l’avortement est un droit reconnu par la loi. Mais l’objection de conscience et, plus généralement, les difficultés d’accès à la procédure, ainsi que les lois qui, dans d’autres pays, interdisent l’interruption de grossesse, peuvent faire grimper dramatiquement le taux de suicide chez les femmes en âge de procréer. C’est ce qu’illustrent les résultats d’une nouvelle étude menée par une équipe interdisciplinaire de l’Université de Pennsylvanie et du Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP), aux États-Unis, qui a examiné la corrélation entre les limitations de l’accès à l’avortement et l’augmentation de la risque de suicide chez les femmes. Cette corrélation, évaluée avec l’une des méthodes les plus rigoureuses d’estimation de l’inférence causale, a été testée sur une période de plus de 40 ans en utilisant des données américaines sur l’ensemble de la population de femmes adultes de 1974 à 2016.

« Nous avons développé trois indices qui mesurent l’accès aux soins génésiques en examinant la mise en œuvre de la législation au niveau de l’État – a expliqué Jonathan Zandberg, coordinateur du doctorat d’analyse et de recherche à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie – . Chaque fois qu’un État a mis en œuvre une loi relative aux soins de santé génésique, nous l’avons incorporée dans l’index”. Puis en analysant la répartition des suicides par tranche d’âge, avant et après l’entrée en vigueur des lois anti-avortement, et en comparant ces données avec les tendances générales des suicides et les taux enregistrés dans les États sans restriction, il est ressorti que la limitation des l’accès à l’avortement est lié à un risque accru de suicide chez les femmes en âge de procréer. Cette même association n’a pas été retrouvée chez les femmes âgées.

Pour déterminer si la tendance était spécifique aux jeunes femmes, les chercheurs ont examiné une autre cause courante de décès par comparaison, en utilisant des données sur les taux de mortalité routière, mais n’ont trouvé aucune corrélation. Le contrôle statistique des facteurs de confusion potentiels, tels que le statut économique et le climat politique, n’a pas non plus modifié les résultats, comme détaillé dans un article publié dans la revue scientifique Jama Psychiatrie.

Cependant, comme toutes les études de corrélation, les résultats ne peuvent pas démontrer que les restrictions à l’avortement provoquent réellement une augmentation des suicides. Mais la justesse de la démarche analytique a néanmoins démontré « une association solide, qui n’a rien à voir avec la politique – a ajouté Barzilay – . Tout est soutenu par des données» qui, malgré leurs limites, ont des implications considérables pour les professionnels de la santé. « Le stress est un facteur clé du fardeau de la santé mentale et un facteur majeur dans l’augmentation du risque de suicide. Nous avons constaté que ce facteur de stress particulier – la restriction de l’avortement – affecte les femmes d’un âge spécifique pour une cause de décès spécifique, qui est le suicide”.