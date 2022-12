Deux volcans entrent en éruption simultanément à Hawaï, ce qui n’était pas arrivé depuis 38 ans : « Événement sacré »

Le Mauna Loa et le Kilauea sur Big Island, la plus grande île d’Hawaï, entrent en éruption en même temps. Ce n’était pas arrivé depuis 1984.

Deux volcans sont actuellement actifs dans les îles hawaïennes, un événement « sacré » qui ne s’est pas produit depuis près de 40 ans. Les protagonistes de la double éruption sont le Mauna Loa, le plus grand volcan actif de la Terre qui s’est réveillé le 26 novembre 2022 après un « sommeil » qui a commencé en 1984, et le Kīlauea, un volcan bouclier en éruption constante depuis 1983, qui en 2018 a provoqué de très de graves dégâts dans la zone sud-est de la « Big Island », la plus grande et la plus importante île de l’archipel américain. Les rivières de lave crachées du Kīlauea ont détruit le plus grand lac d’eau douce naturel d’Hawaï et plus de 700 maisons dans les zones résidentielles de Leilani Estates, Lanipuna Gardens, Kapoho, Vacationland Hawaii. Près de 2 kilomètres de territoire ont été ajoutés à la Grande Île après l’événement éruptif le plus impressionnant.

Heureusement, pour le moment, les deux éruptions concomitantes ne semblent pas constituer une menace directe pour les populations, du moins en ce qui concerne les coulées de lave destructrices. En fait, des signaux d’alerte ont été envoyés pour les risques potentiels liés aux cendres et au dioxyde de soufre, qui pourraient réduire la qualité de l’air dans une grande partie de l’archipel. Mais les phénomènes sont constamment surveillés et sous contrôle, à tel point que le parc national des volcans d’Hawaï est normalement ouvert au public. Les visiteurs sont uniquement invités à vérifier les dernières mises à jour sur le site officiel avant de se rendre sur le site. Dans un article sur Twitter publié le 30 novembre, l’Agence de gestion des urgences d’Hawaï (EMA) a déclaré qu’il n’y avait toujours « aucune menace immédiate pour les zones peuplées à cause de l’éruption du Mauna Loa », la plus importante en termes de sécurité publique des deux, étant donné que après les catastrophes de 2018, le Kīlauea s’est « calmé » et son activité éruptive est confinée au cratère, comme le précise l’USGS Hawaiian Volcano Observatory.

L’EMA a précisé que la lave du Mauna Loa se trouvait à près de 6 kilomètres (3,5 miles) de l’autoroute Daniel K. Inouye (Saddle Road) le 30 novembre et se déplaçait très lentement. Bien sûr, il y a le risque que la lave puisse changer de direction et, même « à la vitesse d’une tortue », puisse être destructrice pour l’infrastructure humaine. Mais pour le moment je ne suis pas sur son chemin, qui a commencé après une activité explosive enregistrée le soir du 26 novembre (heure française). Le flux a pris naissance sur le bord nord-est du Mauna Loa, qui occupe une grande partie de la partie sud de la Grande Île. Par seule précaution, certains vols intérieurs ont été annulés (en raison du risque de cendres) et des abris ont été ouverts pour la population, mais rien ne laisse présager de catastrophes.

La lave, cependant, pourrait déclencher un autre flux et changer de direction, a déclaré le Dr Ken Hon de l’Observatoire des volcans hawaïens à CBS News, ils continueront donc à surveiller le flux de très près. Ce qui est certain, c’est que deux éruptions simultanées ne se sont pas produites depuis quatre décennies dans l’archipel et pour les habitants d’Hawaï c’est un événement très particulier. « C’est un moment rare où deux éruptions se produisent en même temps. Pour les habitants d’Hawaï, ce que nous observons est un événement très sacré », a déclaré à CBS News le Dr Jessica Ferracane, porte-parole du parc national des volcans d’Hawaï.