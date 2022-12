Construire une filière du jeu vidéo dans Egalité, le guide pour promouvoir la place des femmes dans l’industrie

Une boîte à outils avec des propositions faciles à adapter et à appliquer à n’importe quel contexte. Un guide pour valoriser la contribution des femmes à l’industrie et l’encourager en servant d’inspiration aux jeunes qui abordent ce secteur pour la première fois. Il s’agit de « Construire un secteur du jeu vidéo dans l’égalité », le nouveau projet présenté par l’Association espagnole du jeu vidéo (AEVI) en collaboration avec Women in Games.

Le document passe en revue les principaux débats qui ont lieu sur la question dans le secteur et recueille des témoignages et des recommandations de personnalités éminentes du monde des jeux vidéo. Conformément aux principes d’autonomisation des femmes promus par les Nations Unies, ‘Building an Equality Video Game Sector’ analyse toutes sortes de produits, d’études de développement et d’organisations dans une perspective de genre avec l’intention d’impliquer les filles et les femmes talentueuses dans l’offre d’éducation et la carrière abondante possibilités offertes à la fois par les jeux vidéo et les sports électroniques (eSports).

« Nous croyons fermement aux jeux vidéo en tant qu’outil pour construire des ponts et briser les barrières », a expliqué José María Moreno, directeur général de l’AEVI. « Leurs communautés offrent des espaces où des personnes d’origines et de caractéristiques différentes peuvent collaborer et partager un passe-temps commun, de même que le secteur est un lieu d’accueil pour les professionnels de différents indoles. Ce sont les meilleures valeurs du jeu vidéo, celles que nous veulent promouvoir du secteur » .

Présenté au ministère de l’Égalité du gouvernement espagnol, le guide est une première étape pour atteindre d’autres engagements et projets en la matière. De PlayEquall, qui diffuse les principes d’égalité au sein de l’écosystème du jeu vidéo, à la plateforme The Good Gamer, qui contient des recommandations pour le jeu en famille et les effets positifs que les jeux vidéo peuvent avoir sur les gens. « Nous nous dirigeons vers un secteur plus diversifié dans le sens de l’inclusion et de la tolérance, faisant de ces locaux notre qualité indispensable », a conclu Moreno.