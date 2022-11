La forme de certaines protéines peut indiquer l’apparition de la maladie de Parkinson

Cela a été découvert par une équipe de recherche dirigée par le professeur Paola Picotti de l’ETH Zurich, en comparant la structure de certaines protéines du liquide céphalo-rachidien.

Diagnostiquer certaines maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson n’est pas toujours facile, car certains des premiers symptômes sont souvent confondus avec ceux d’autres affections. Mais une nouvelle découverte pourrait permettre de dépasser les limites de l’identification clinique du parkinsonisme et aider les spécialistes à identifier rapidement l’apparition de la maladie. À la base de la nouvelle observation, l’un des aspects clés de la biologie cellulaire, selon lequel la structure des protéines est étroitement liée à leurs fonctions, ce qui a incité l’équipe de recherche dirigée par le professeur Paola Picotti de l’ETH Zurich, en Suisse, à comparer un fluide spinal série de protéines de 50 personnes atteintes de la maladie de Parkinson à un stade précoce avec celles de 50 témoins sains pour tester différentes formes de certaines protéines.

L’analyse a révélé qu’au moins 76 protéines, dont certaines précédemment liées à la maladie de Parkinson, présentent des structures nettement différentes entre les deux groupes et pourraient servir de biomarqueurs de la maladie. En d’autres termes, la maladie ne serait pas indiquée par l’absence ou la présence de certaines protéines, mais par la forme que ces protéines prennent dans leur soi-disant « conformation repliée » par laquelle elles deviennent biologiquement fonctionnelles.

Pour identifier ces protéines, l’équipe a utilisé une méthode spécifique d’analyse du protéome (c’est-à-dire la totalité de toutes les protéines d’un exemplaire), appelée spectrométrie de masse à protéolyse limitée (LiP-MS), qui peut mesurer les changements structurels des protéines et révéler exactement où ceux-ci les changements mentent. La découverte d’une conformation différente, décrite en détail dans une étude publiée dans la revue Biologie structurale et moléculaire de la naturea également marqué la première application de la méthode analytique dans l’identification de marqueurs de maladies.

La conformation différente des protéines impliquées et la nature des changements pourraient également éclairer les causes de la maladie de Parkinson et la relation entre cette maladie et d’autres maladies neurodégénératives. En théorie, ces mêmes protéines pourraient également fournir des prédictions plus précises sur l’évolution de la maladie. .

À l’avenir, ils prévoient d’améliorer l’application de la méthode LiP-MS pour amplifier les signaux des biomarqueurs et ainsi augmenter la sensibilité avec laquelle la maladie peut être détectée. De plus, les scientifiques aimeraient tester d’autres biomarqueurs pour évaluer avec quelle précision ils peuvent détecter la maladie de Parkinson, ainsi que s’il existe un chevauchement avec d’autres maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer, ainsi que pour vérifier l’utilité de la méthode dans la détermination de différents sous-types. Parkinson. « Bien qu’une validation indépendante soit requise – écrivent les auteurs de l’étude – , nos données suggèrent que l’analyse du protéome structurel humain conduira à l’identification et au développement de nouveaux biomarqueurs structurels de maladie, permettant de formuler de nouvelles hypothèses sur les processus pathologiques sous-jacents”.