Voici comment la couleur des plats change notre test sur le goût des aliments

C’est ce que révèlent les résultats d’une nouvelle étude qui a évalué l’effet de la couleur des plats que nous mangeons sur la perception du goût des aliments. Le bleu les rend plus salés, le rouge moins désirable.

Les plats colorés apportent une touche de gaieté à notre table. Mais leur couleur n’aide pas toujours le goût des aliments que nous préparons. C’est ce que révèlent les résultats d’une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université de Portsmouth, au Royaume-Uni, qui ont évalué l’influence des différentes couleurs sur notre perception des saveurs. L’expérience, unique en son genre, a impliqué 50 personnes, réparties en deux groupes – palais exigeants et non exigeants – qui ont dégusté les mêmes entrées servies dans des plats rouges, blancs et bleus. Les résultats de l’étude, qui viennent d’être publiés dans la revue scientifique Qualité et préférence des alimentsont indiqué qu’une même personne peut éprouver une sapidité et une désirabilité différentes selon la couleur de l’assiette dans laquelle la nourriture est servie.

En particulier, les collations étaient perçues comme plus salées lorsqu’elles étaient servies dans les plats rouges et bleus que dans les plats blancs, mais moins désirables lorsqu’elles étaient servies dans les plats rouges. Cette perception différente a été vérifiée chez les personnes ayant un palais plus exigeant, mais pas chez les moins exigeants, qui n’ont pas détecté de différences de saveur et de désirabilité.

Selon les chercheurs, cette observation fournit des preuves préliminaires que, chez les personnes réticentes à manger ou à essayer de nouveaux aliments, la perception de la nourriture peut être influencée par la couleur de l’assiette dans laquelle la nourriture est servie, ajoutant aux résultats d’études précédentes, qui ont montré que l’odeur et la texture des aliments peuvent influencer la saveur perçue par les personnes les plus exigeantes. Le refus d’essayer de nouveaux aliments et saveurs, appelé néophobie alimentaire dans le jargon médical, est généralement associé à une alimentation restreinte, à une préparation alimentaire spécifique, à de fortes aversions et à une difficulté à accepter de nouveaux aliments. Ce problème pourrait donc être résolu par des interventions potentiellement simples, comme choisir une couleur différente des plats dont vous mangez.

« Avoir un régime alimentaire restreint peut entraîner des carences nutritionnelles et des problèmes de santé tels que les maladies cardiaques, une mauvaise santé osseuse et des problèmes dentaires – a expliqué le Dr Lorenzo Stafford, chercheur au Département de psychologie de l’Université de Portsmouth et auteur correspondant de l’étude – . Il y a aussi un coût social car des moments normalement agréables entre les membres de la famille peuvent facilement se transformer en situations stressantes et anxieuses, conduisant à des conflits lorsque les personnes difficiles à manger ont honte ou sont obligées de manger certains aliments.”.

Au cours de leur vie, les mangeurs difficiles mangent généralement moins de 20 aliments différents. « C’est pourquoi il est important de comprendre les facteurs qui agissent dans ce comportement a ajouté le Dr Stafford. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour voir si nos résultats s’étendent au-delà des aliments et des couleurs testés, comprendre que la couleur des plats peut affecter la perception de la saveur des aliments pourrait permettre l’étude de nouvelles stratégies qui peuvent influencer positivement le régime alimentaire d’une personne et, par conséquent, son état mental et mental. santé physique”.