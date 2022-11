Le personnage de One Piece qui a été ressuscité 600 chapitres plus tard et a provoqué la colère des fans

Le chapitre 1066 du manga One Piece n’a laissé personne indifférent. Appelé « Ohara’s Will », l’épisode contient une révélation après l’autre sur le Void Century, Vegapunk et même l’armée révolutionnaire commandée par Dragon, le père de Luffy. Une grande partie de l’épisode consiste en des chapeaux de paille discutant avec Shaka, l’une des six incarnations de Vegapunk lui-même (qui se trouve être une version signature d’Eiichiro Oda de Pain et Voldemort). Au cours de sa conversation avec le mystérieux scientifique de la Marine, les grands mystères du monde sont révélés, et Robin pose bientôt à haute voix la question que nous posions tous. Comment Shaka en sait-il autant sur cette époque si les documents qui parlaient du sujet ont été perdus avec la destruction d’Ohara, l’île dont notre archéologue bien-aimé est originaire ?

C’est alors que Shaka, Vegapunk-01, avoue avoir été sur ladite île et y avoir vu comment des géants ont sauvé les livres d’Ohara et les ont emmenés à Elbaf, son propre royaume. Des géants devant lesquels se trouvait… Saul. Exactement, le même Saul qui a encouragé Robin à rire pendant les pires moments de son enfance. L’auteur de la phrase à laquelle la Demon Girl, aujourd’hui la Lumière de la Révolution, s’est accrochée au cours de sa vie. « Même si vous pensez que vous êtes seul, l’océan est vaste. Un jour, vous trouverez sûrement des collègues et des amis qui se battront pour vous et vous protégeront ». Un morceau de son passé qui résonne encore dans notre mémoire comme un son bien particulier. Dereshi shi shi shi, dereshishi shi shi shi !

Jusqu’à présent, nous pensions tous que Saul était mort aux mains d’Aokiji, l’ancien amiral aux pouvoirs de glace. Après tout, il y avait un panel très explicite dans lequel on voyait Kuzan attaquer le géant avec Ice Time, l’attaque avec laquelle il s’apprêtait aussi à figer et tuer Robin et Luffy à son époque. En fait, à la fin de Water 7, quand Aokiji a parlé à Robin au milieu de la fête de célébration de mugiwara, le célèbre Blue Pheasant a dit ce qui suit : « Jaguar D. Saul était un bon ami à moi. Depuis ce jour où il s’est battu pour Ohara il y a 21 ans, j’ai suivi ce qu’il a commencé et je vous ai aidé à vous échapper de cette île. Puisqu’il a donné sa vie pour te protéger, il est de mon devoir de te suivre et de m’assurer que tu ne gaspilles pas la tienne. » Blanc et en bouteille… non ?

La résurrection de Saul si longtemps après n’a pas été appréciée par une grande partie de la communauté et beaucoup pensent que c’est l’un des plus gros trous de script que One Piece ait eu à ce jour. Pourquoi le géant n’a-t-il pas essayé de contacter Robin ces 20 dernières années ? Et si Dragon savait qu’il était vivant, comment se fait-il qu’il ne l’ait pas dit à l’archéologue pendant les deux années qu’elle a passées dans l’armée révolutionnaire ? Sans oublier le déjà-vu glaçant qui nous parcourt le dos et nous rappelle le deus ex machina le plus célèbre de l’histoire de l’anime : les boules de dragon.

L’une des critiques les plus récurrentes de One Piece porte précisément sur cela, avec les difficultés d’Eiichiro Oda à dire au revoir à ses personnages, et l’argument se renforce plus que jamais avec la résurrection de Saul. Le mangaka menaçait déjà de ramener Kozuki Oden pendant la guerre d’Onigashima, dans la dernière ligne droite de Wano, mais nous avons eu de la chance et tout s’est terminé par un tour momentané de Kanjuro. Même ainsi, ladite astuce a servi de cliffhanger avant une pause et la simple idée a provoqué le chaos et le rejet de la majorité des fans. Beaucoup se demandent quelle est la prochaine étape si nous continuons à ramener des gens comme Saul. Qu’Ace est toujours en vie ? Pierre? Rosinante ? Et pourquoi pas Bellmere ?

Le tour de barre a éclaboussé et touché de nombreux autres problèmes. Les doutes quant à savoir si Aokiji était bon ou mauvais sont levés, car il n’a plus tué personne et son histoire perd les nuances qui l’ont conduit à être l’un des personnages les plus gris et les plus fascinants de la marine. Il devient clair que son alliance actuelle avec Barbe Noire est une histoire et que, le moment venu, il aidera les Chapeaux de Paille. En revanche, si le géant a survécu et sauvé les livres d’Ohara, cela indique que le Buster Call du gouvernement a échoué et qu’il suffit de se rendre à Elbaf pour découvrir les mystères du Void Century. Et tandis que le génocide de son peuple continue de hanter Robin, son passé est maintenant beaucoup moins tragique. Il y a encore des gens qui en vivent et la connaissance de son peuple n’a pas été effacée de la surface de la terre. Elle a cessé d’être seule et condamnée à l’oubli.

Bien sûr, il y a aussi ceux qui sont en faveur du retour. Les visages excités de Robin en valaient à eux seuls la peine, et Dieu sait (c’est-à-dire Goda) que l’archéologue méritait un régal. J’ai déjà joué. Mais en plus, les défenseurs de la surprise assurent qu’Aokiji n’a jamais utilisé son attaque Ice Time, mais Ice Time Capsule, qui aurait préservé le corps de Saul. Soit cela, soit les flammes de Buster Call ont fait fondre la glace de Kuzan (puis brûler, d’où la raison pour laquelle beaucoup le considèrent comme l’homme au visage brûlant). En tout cas, sa mort hypothétique s’est produite hors champ, hors caméra, et tout aurait pu arriver. Sans oublier que son nom complet est Jaguar D. Saul, avec D. Comme les autres, nous sommes face à un autre des personnages appelés à changer le monde et il est clair qu’il pourra le faire dans un avenir proche, quand il revient à l’histoire plus de 600 chapitres après sa mort (on passe en 1067 et c’était en 397). 16 ans ont passé.

Pour ou contre, la nouvelle est un choc et montre une nouvelle fois qu’Eiichiro Oda a décidé de pousser l’accélérateur afin de terminer One Piece en trois ans, ce qu’il a déjà reconnu comme son objectif désormais. Ce ne sera pas la dernière surprise et pour nous, tant qu’ils servent à nous donner plus de raisons de voir les Chapeaux de Paille à Elbaf, ils sont les bienvenus. L’épreuve de courage d’Usopp, les livres d’Ohara, Kid…