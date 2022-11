Énorme population de raies manta géantes découverte dans l’océan : elle est 10 fois plus grande que n’importe quelle autre

Au large de l’Equateur, une très riche population de raies manta géantes a été découverte, comptant plus de 22 000 spécimens.

Une population extraordinairement florissante de raies manta géantes (Manta birostris) a été découvert au cœur de l’océan Pacifique, au large de l’Équateur. Dans la zone marine autour de l’Isla de la Plata et du Bajo Copé, les scientifiques ont en effet calculé la présence de plus de 22 000 spécimens. C’est un nombre énorme, dix fois plus grand que les populations normalement connues de ces magnifiques et colossaux poissons cartilagineux. Pour rendre la nouvelle particulièrement significative, le fait que depuis 2019 les raies manta géantes soient classées en danger d’extinction (code EN, Endangered) dans la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le principal organisme qui surveille l’état de santé de la biodiversité.

La zone où la population de raies manta a été trouvée. Crédit : Université d’État de l’Oregon

La merveilleuse population de raies manta géantes dans les eaux équatoriennes a été découverte par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’organisation britannique The Manta Trust et du Marine Mammal Institute – Department of Fisheries, Wildlife and Conservation Sciences of the State University of Oregon, qui ont collaboré en étroite collaboration avec des collègues de la Fondation équatorienne de la mégafaune marine. Les scientifiques, coordonnés par le biologiste marin Joshua Stewart, chercheur au College of Agricultural Sciences de l’université américaine, sont parvenus à leurs conclusions grâce aux enquêtes menées sur le terrain entre 2005 et 2018. Beaucoup d’entre elles ont été réalisées par le soi-disant des « scientifiques citoyens », passionnés de photographie sous-marine qui téléchargent les données dans des bases de données spécialisées consultées par les chercheurs.

Crédit : Fondation de la mégafaune marine de l’Équateur

Au total, plus de 2800 spécimens différents ont été identifiés, reconnaissables par exemple aux taches sur la peau. Sur la base des données de ces raies manta, il a été possible d’estimer l’extraordinaire population locale de plus de 22 000 spécimens. Selon les scientifiques, l’énorme regroupement de poissons est lié à la présence d’eau froide et très riche en zooplancton dont ils se nourrissent, transporté sur place par les courants océaniques. Mais les nouvelles positives sont aussi un avertissement, selon les auteurs de l’étude. « Les raies manta semblent être sensibles aux perturbations environnementales telles que les changements de température des océans et la disponibilité de la nourriture. Ils seront probablement influencés par un temps plus chaud si la force de la remontée d’eau et l’abondance de nourriture changent avec les températures de l’océan », a déclaré le Dr Stewart dans un communiqué de presse.

Crédit : Michel Guerrero / Project Blankets Equateur FMME

Par ailleurs, de nombreuses raies manta identifiées présentent des marques, des cicatrices et des blessures, dont beaucoup sont causées par des accidents avec des filets de pêche, des collisions avec des navires et des prises accessoires, principale cause de décès de ces animaux. Heureusement, la pêche aux raies manta est interdite ici. L’espoir est que toutes les mesures nécessaires seront introduites pour protéger un habitat aussi précieux pour l’une des espèces les plus emblématiques et les plus menacées des océans. Les détails de la recherche « Démographie et dynamique de la plus grande population mondiale connue de raies manta océaniques Mobula birostris sur la côte équatorienne » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Marine Ecology Progress Series.